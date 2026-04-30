トルコ人ジャーナリストのアリ・ナジ・キュチュク氏によると、現時点でガラタサライは、今シーズン終了までFCBからレンタル移籍中のボエイについて、買い取りオプションを行使する予定はないという。
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移籍候補者は結局戻ってくるのか？FCバイエルン・ミュンヘン、レンタル移籍で悪い知らせを受ける見込み。
トルコ王者にとってその金額は高すぎるという。 アリ・ナジ・キュチュク氏によると、ガラタサライは完全移籍の場合、最大400～500万ユーロまでしか支払えないという。しかし、2月初めに設定された買い取りオプションは約1500万ユーロで、すでにレンタル料50万ユーロを支払ったクラブには高額すぎる。
行使しなければ、ボエイは今夏バイエルンに復帰する。彼は2028年まで契約している。 ただ、バイエルンは2024年に3000万ユーロで獲得した25歳のボエイを来季戦力と見ていない。ガラタサライが残留交渉に失敗すれば、バイエルンは新たな移籍先を探すことになる。なお4月中旬、『Bild』はキュチュク氏の見解とは異なり、ガラタサライが買い取りオプションを行使すると報じていた。
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FCバイエルンで出場機会の少なかったサシャ・ボエは、ガラタサライで再起を図りたかった。
ボエイはバイエルン・ミュンヘンでレギュラーを確保できず、期待外れのプレーが続いた。
古巣へのレンタル移籍で再起を図ったが、成果は限定的だ。直近3か月は先発したものの、重要な試合ではオカン・ブルク監督は右SBにローランド・サライやウィルフリード・シンゴを起用した。
CLノックアウトステージ4試合では1度のみ先発。4月初めのトラブゾンスポル戦（1-2）や先週末のフェネルバフチェとのダービー（3-0）でもベンチスタートだった。 3月初めのベシクタシュ戦（1-0）でも終盤20分強の出場にとどまった。
サシャ・ボエイ：ガラタサライ復帰後の成績
使用例
15
先発メンバー
8
得点
2
アシスト
0