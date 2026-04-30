移籍候補者は結局戻ってくるのか？FCバイエルン・ミュンヘン、レンタル移籍で悪い知らせを受ける見込み。

トルコ王者にとってその金額は高すぎるという。 アリ・ナジ・キュチュク氏によると、ガラタサライは完全移籍の場合、最大400～500万ユーロまでしか支払えないという。しかし、2月初めに設定された買い取りオプションは約1500万ユーロで、すでにレンタル料50万ユーロを支払ったクラブには高額すぎる。

行使しなければ、ボエイは今夏バイエルンに復帰する。彼は2028年まで契約している。 ただ、バイエルンは2024年に3000万ユーロで獲得した25歳のボエイを来季戦力と見ていない。ガラタサライが残留交渉に失敗すれば、バイエルンは新たな移籍先を探すことになる。なお4月中旬、『Bild』はキュチュク氏の見解とは異なり、ガラタサライが買い取りオプションを行使すると報じていた。



