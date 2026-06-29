スイスのスカイ・スポーツによると、BVBのウイングはアル・アハリの獲得候補リストのトップに挙げられている。
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移籍交渉に新展開か？ BVBのスター、カリム・アデイエミがマンチェスター・シティ元選手の後任となる可能性。
サウジアラビアの名門クラブは、次期移籍市場での補強に向け複数のプランを水面下で検討している。報道によると、リヤド・マフレズが退団した場合、ドイツ代表選手が重要な補強候補になるという。
2018年から2023年までマンチェスター・シティでプレーした35歳のアルジェリア人選手は、クラブにとって依然としてキープレーヤーだ。だが、彼が退団した場合の対応は、すでに内部で検討されている。
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アデイエミがマフレズの後継者となる可能性がある
アデイエミは、スピード、1対1の突破力、攻撃の多彩さからアル・アハリが高く評価している。彼のプロフィールはクラブのスポーツ部門の要件に一致する。
現時点では具体的なオファーや合意はない。クラブ側はリスクに備え、市場を慎重に探っている。
現時点では、マフレズの去就が不透明なため、この流れに変化はない見込みだ。もしマフレズがクラブを去る場合、アデイエミへの接触が直ちに始まる見通しだ。
BVBにおけるアデイエミの将来も不透明だ
アデイエミは来季が契約最終年。2022年からドルトムントでプレーするこのFWとBVBが契約延長できなければ、2027年夏にフリーで移籍できる。
しかし6月初め『Bild』紙は、交渉が難航し破談する可能性があると伝えた。理由は双方の要求に大きな隔たりがあるからだ。現在の年俸約650万ユーロに対し、アデイエミ側は1,000万ユーロ以上を要求しているという。
さらに『Bild』紙は、アデイエミ側が契約解除条項の盛り込みを希望していると伝えている。24歳の同選手はパフォーマンスに波があり、クラブが要求を全面的に受け入れる可能性は低い。 『Ruhr Nachrichten』は、交渉の停滞でクラブ上層部間に不和が生じていると伝えている。
ニコ・コヴァチ体制下でレギュラー定着には至っておらず、リーグ戦28試合の平均出場時間は42分。2026年の1年間で公式戦4ゴールにとどまっている。