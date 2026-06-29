移籍交渉に新展開か？ BVBのスター、カリム・アデイエミがマンチェスター・シティ元選手の後任となる可能性。

サウジアラビアの名門クラブは、次期移籍市場での補強に向け複数のプランを水面下で検討している。報道によると、リヤド・マフレズが退団した場合、ドイツ代表選手が重要な補強候補になるという。

2018年から2023年までマンチェスター・シティでプレーした35歳のアルジェリア人選手は、クラブにとって依然としてキープレーヤーだ。だが、彼が退団した場合の対応は、すでに内部で検討されている。