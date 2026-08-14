総額の金銭条件自体は非常に魅力的だったものの、提案された契約の構造が最終的に交渉決裂の原因となった。『BILD』によると、ドルトムントが提示した基本移籍金は4600万ユーロ前後だった。

さらに、さまざまな成果連動型のボーナスが含まれれば、総額はケルンの評価額である5000万ユーロをわずかに上回り、推定5200万～5300万ユーロに達する見込みだった。しかし、そうしたボーナス支払いに付された厳しい条件に対し、ケルンは完全に不満を抱いていた。

報じられるところによると、提案されたボーナス条項はかなり長い期間にわたって設定されていた。さらに、その多くが当該選手のトップチームでの出場数を多く達成することに大きく依存しており、ケルンには確実な財政的見通しが欠けていた。