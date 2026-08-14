AFP
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移籍交渉が決裂！ ボルシア・ドルトムント、ブンデスリーガ有数の有望株を巡る5000万ユーロの大型取引から撤退
ドルトムント、エル・マラ獲得を断念
ドルトムントは、高く評価されているケルンの有望株エル・マラの獲得レースから劇的に撤退した。『BILD』によると、この決定はブンデスリーガのクラブである同クラブが、5000万ユーロ超の大型移籍オファーを国内のライバルに拒否されたことを受けたものだ。
最終オファーはここ数日で、ドルトムント幹部のラース・リッケンとオレ・ブックから、ケルンのスポーツディレクターであるトーマス・ケスラーに提示された。しかし、両クラブは完全合意に至らず、ドルトムントは交渉のテーブルから完全に手を引くことになった。この大きな動きにより、今夏を代表する移籍劇の一つに終止符が打たれた。選手は今後のシーズンも現所属クラブに残留する見通しだ。
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リッケンが移籍交渉の完全破談を認める
ドルトムントのスポーツ担当マネージングディレクターであるリッケンは、才能ある若手を今後獲得に動くことはないと公に認めた。破談に終わったこの取引について説明し、状況を完全に明確にした。
「サイード・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではなく、この夏にそうなることもない」と、リッケンは『フンケ・メディエングルッペ』に対して認めた。「サイード・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではないし、この夏にそうなることもない。ここ数日、我々は1. FCケルンの関係者とオープンな話し合いを行ってきたが、彼らは我々の最終オファーを拒否した。ボルシア・ドルトムントがこれ以上のオファーを出すことはなく、この選手の移籍をこれ以上追求することもない」
ボーナス体系は極めて問題が大きいことが判明した
総額の金銭条件自体は非常に魅力的だったものの、提案された契約の構造が最終的に交渉決裂の原因となった。『BILD』によると、ドルトムントが提示した基本移籍金は4600万ユーロ前後だった。
さらに、さまざまな成果連動型のボーナスが含まれれば、総額はケルンの評価額である5000万ユーロをわずかに上回り、推定5200万～5300万ユーロに達する見込みだった。しかし、そうしたボーナス支払いに付された厳しい条件に対し、ケルンは完全に不満を抱いていた。
報じられるところによると、提案されたボーナス条項はかなり長い期間にわたって設定されていた。さらに、その多くが当該選手のトップチームでの出場数を多く達成することに大きく依存しており、ケルンには確実な財政的見通しが欠けていた。
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エル・マラ、ケルン残留へ
ドルトムントが交渉から決定的に撤退したことを受け、エル・マラは今後もケルンで当面の成長を続けることになる。高く評価される有望株は、これからは現在のチームメートとともに来季へ完全に集中する。
移籍市場におけるケルンの強硬な姿勢は、注目度の高い放出について自分たちが条件を主導したいという強い意向を示している。ケルンは5000万ユーロという評価額の正確な支払い条件をめぐって譲らず、立場を守り切った。一方、ドルトムントの補強担当チームは、今後は別の獲得候補へと目を向けなければならない。夏の移籍市場が正式に閉まる前に戦力を強化したいのであれば、クラブ首脳陣は他の選択肢を探ることになる。
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