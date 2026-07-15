このポルトガル人選手が来シーズンどのクラブでプレーするかは不明だが、1つ確かなことがある。31歳の彼にとって、サウジアラビアへの移籍はあり得ない。
Getty Images
翻訳者：
移籍交渉が佳境に：FCバイエルンのジョアン・パリニャが「高額なオファー」を断ったと報じられている
ポルトガルのオンラインメディア「Maisfutebol」によると、パルヒニャはサウジ・プロリーグの高額オファーを断った。金銭より家族とヨーロッパでの高レベルでのプレーを重視しているという。
1年間のレンタル移籍を終えトッテナムからバイエルンに復帰したが、ミュンヘンでの出場機会は限定的で、再移籍が取り沙汰されている。移籍先候補としてはベンフィカが最有力だが、移籍金で両クラブの意見は一致していない。
バイエルンは完全移籍を望むが、ベンフィカはレンタルも検討。バイエルンは当初2500万ユーロを要求しながらも、現在は譲歩する構えだ。ベンフィカはパルヒニャに年俸約300万ユーロ（手取り）を提示する見込みだ。
- getty
ジョアン・パルリーニャが注目を集めている：ユヴェントスはすでにオファーを出した模様
ベンフィカだけでなく、ユヴェントスやACミラン、英クラブもパルヒニャに関心。A Bola紙はユヴェントスがすでにオファーしたと伝えている。パルヒニャは慎重に選択肢を検討中で、ユース時代を過ごしたスポルティング・リスボンへの復帰はバイエルンの移籍金要求で実現しなかった。
パルヒニャは2024年に5100万ユーロでフルハムからバイエルンへ移籍したが、レギュラー定着には至らず公式戦25試合の出場にとどまった。1年後にトッテナムへレンタルされ、買い取りオプションがあったもののスパーズは完全移籍を見送った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。