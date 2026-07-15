ポルトガルのオンラインメディア「Maisfutebol」によると、パルヒニャはサウジ・プロリーグの高額オファーを断った。金銭より家族とヨーロッパでの高レベルでのプレーを重視しているという。

1年間のレンタル移籍を終えトッテナムからバイエルンに復帰したが、ミュンヘンでの出場機会は限定的で、再移籍が取り沙汰されている。移籍先候補としてはベンフィカが最有力だが、移籍金で両クラブの意見は一致していない。

バイエルンは完全移籍を望むが、ベンフィカはレンタルも検討。バイエルンは当初2500万ユーロを要求しながらも、現在は譲歩する構えだ。ベンフィカはパルヒニャに年俸約300万ユーロ（手取り）を提示する見込みだ。