トルコの老舗クラブは、固定移籍金500万ユーロ＋ボーナスで最大1000万ユーロのオファーを提示。だがドイツの最多優勝クラブは低すぎると判断。ミュンヘンの首脳陣は、29歳のGKに引き続き最大2000万ユーロの移籍金を要求している。
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移籍交渉が佳境だ。FCバイエルン・ミュンヘンが、戦力外となったドイツ代表選手への初オファーを拒否した。
しかし、この移籍金には懐疑的な声が多い。イスタンブールの関係者だけでなく、他の獲得候補クラブも同様だ。バイエルンが今夏、ヌーベルを売却して戦力外とする意向は公然の事実だからだ。
それでもベシクタシュは獲得に前向きで、ニュベルに年俸500万ユーロ（ボーナス込み）と正GKとしてのポジションを提示している。
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ベシクタシュがヌーベルに期限を提示
先週金曜日、トルコのクラブと選手側代表が追加協議を行った。イスタンブール側は早期決定を要求。ヌーベルには来週初めまでに意思を示すよう期限が設定された。
期限までに承諾が得られなければ、ベシクタシュは移籍を見送り、他の候補を探す方針だ。ニュベルは自身の将来について他の選択肢も検討しており、決断をためらっているという。
ニュベルの代理人がベシクタシュの関心を認める
一方、バイエルンは姿勢を明確にしている。スポーツディレクターのマックス・エベルは2～3週間前、ニュベルの代理人に「プレシーズン開始時にゼーベナー通りに来るな」と通告した。クラブはプレシーズン前に完全移籍でこの問題を解決したい。
ヌーベルの代理人シュテファン・バックス氏はSkyの取材に、トルコのクラブとの交渉が進んでいると明言。「アレクサンダーの将来のため、最善の決断をする。ベシクタシュが獲得に強い意思を示していることは確かだ」と語った。
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ヌーベルはFCバイエルンでこれまで4試合しか出場していない。
ヌーベルは2020年、シャルケ04から移籍金なしでドイツ最多優勝クラブへ移籍したが、マヌエル・ノイアーの控えから抜け出せなかった。公式戦出場は4試合のみ。 2021年から2023年までASモナコ、2023年から2026年までVfBシュトゥットガルトへレンタル移籍した。
シュトゥットガルトでは好調を維持し、DFBポカール優勝、リーグ2位、2年連続の欧州大会出場に貢献した。ホーネス監督は獲得を望んだが、クラブは完全移籍には至らなかった。