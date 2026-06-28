Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Alexander NübelGetty Images
Jochen Tittmar

翻訳者：

移籍交渉が佳境だ。FCバイエルン・ミュンヘンが、戦力外となったドイツ代表選手への初オファーを拒否した。

ブンデスリーガ
移籍情報
バイエルン
ベシクタシュ
アレクサンダー・ニューベル

アレクサンダー・ニュベル争奪戦が激化。Skyによると、バイエルンはベシクタシュの1000万オファーを拒否した。

トルコの老舗クラブは、固定移籍金500万ユーロ＋ボーナスで最大1000万ユーロのオファーを提示。だがドイツの最多優勝クラブは低すぎると判断。ミュンヘンの首脳陣は、29歳のGKに引き続き最大2000万ユーロの移籍金を要求している。

  • しかし、この移籍金には懐疑的な声が多い。イスタンブールの関係者だけでなく、他の獲得候補クラブも同様だ。バイエルンが今夏、ヌーベルを売却して戦力外とする意向は公然の事実だからだ。 

    それでもベシクタシュは獲得に前向きで、ニュベルに年俸500万ユーロ（ボーナス込み）と正GKとしてのポジションを提示している。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-GER-FIN-FRIENDLYAFP

    ベシクタシュがヌーベルに期限を提示

    先週金曜日、トルコのクラブと選手側代表が追加協議を行った。イスタンブール側は早期決定を要求。ヌーベルには来週初めまでに意思を示すよう期限が設定された。 

    期限までに承諾が得られなければ、ベシクタシュは移籍を見送り、他の候補を探す方針だ。ニュベルは自身の将来について他の選択肢も検討しており、決断をためらっているという。

  • ニュベルの代理人がベシクタシュの関心を認める

    一方、バイエルンは姿勢を明確にしている。スポーツディレクターのマックス・エベルは2～3週間前、ニュベルの代理人に「プレシーズン開始時にゼーベナー通りに来るな」と通告した。クラブはプレシーズン前に完全移籍でこの問題を解決したい。

    ヌーベルの代理人シュテファン・バックス氏はSkyの取材に、トルコのクラブとの交渉が進んでいると明言。「アレクサンダーの将来のため、最善の決断をする。ベシクタシュが獲得に強い意思を示していることは確かだ」と語った。

  • Nübel NeuerGetty Images

    ヌーベルはFCバイエルンでこれまで4試合しか出場していない。

    ヌーベルは2020年、シャルケ04から移籍金なしでドイツ最多優勝クラブへ移籍したが、マヌエル・ノイアーの控えから抜け出せなかった。公式戦出場は4試合のみ。 2021年から2023年までASモナコ、2023年から2026年までVfBシュトゥットガルトへレンタル移籍した。

    シュトゥットガルトでは好調を維持し、DFBポカール優勝、リーグ2位、2年連続の欧州大会出場に貢献した。ホーネス監督は獲得を望んだが、クラブは完全移籍には至らなかった。 