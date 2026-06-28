移籍交渉が佳境だ。FCバイエルン・ミュンヘンが、戦力外となったドイツ代表選手への初オファーを拒否した。

しかし、この移籍金には懐疑的な声が多い。イスタンブールの関係者だけでなく、他の獲得候補クラブも同様だ。バイエルンが今夏、ヌーベルを売却して戦力外とする意向は公然の事実だからだ。

それでもベシクタシュは獲得に前向きで、ニュベルに年俸500万ユーロ（ボーナス込み）と正GKとしてのポジションを提示している。