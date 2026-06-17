移籍交渉が何度も不調に終わった後、フライブルクのノア・アトゥボルーが昇格チームへ意外な移籍か？

アトゥボルはフライブルクと2027年までの契約を結んでいるが、今夏の移籍はほぼ確実だ。彼は数週間前、クラブに環境を変えたいと申し出た。これを受けフライブルクは、後任としてヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウスを1200万ユーロで獲得した。

また、アトゥボルは契約延長を拒否したため、フライブルクにとっては今回の移籍市場で育成選手から移籍金を得る最後の機会となる。

長らくプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド移籍が噂されたが、クラブは最終的に獲得を見送り、スタッド・ランスからエウェン・ジャオエン（移籍金2850万ユーロ）を選んだ。