『Sport Bild』によると、プレミアリーグ昇格組のハル・シティがSCフライブルクGKの移籍を打診した。
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移籍交渉が何度も不調に終わった後、フライブルクのノア・アトゥボルーが昇格チームへ意外な移籍か？
アトゥボルはフライブルクと2027年までの契約を結んでいるが、今夏の移籍はほぼ確実だ。彼は数週間前、クラブに環境を変えたいと申し出た。これを受けフライブルクは、後任としてヴェルダー・ブレーメンからミオ・バックハウスを1200万ユーロで獲得した。
また、アトゥボルは契約延長を拒否したため、フライブルクにとっては今回の移籍市場で育成選手から移籍金を得る最後の機会となる。
長らくプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド移籍が噂されたが、クラブは最終的に獲得を見送り、スタッド・ランスからエウェン・ジャオエン（移籍金2850万ユーロ）を選んだ。
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アトゥボルは「すべてを賭けで失った」のか？
その後『Sport Bild』は、アトゥボルーにとって大きな失敗の危機が迫っていると報じた。彼にもフライブルクにも、関心を持つクラブからの具体的なオファーは届いていない。記事は「彼は完全に賭けに負けた」と指摘し、24歳の彼がベンチを温める可能性を示唆した。
昇格組ハルへの移籍は彼のスポーツ面での理想ではない。本来はチャンピオンズリーグ出場を狙うプレミアリーグ強豪への移籍を望んでいたが、今夏は最後の選択肢となる可能性もある。
将来ドイツ代表入りも期待されるが、2026年W杯のメンバーには選ばれなかった。昨年10月のW杯予選で代表に招集されたものの、A代表での出場はまだない。