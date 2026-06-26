移籍ドミノの鍵は6000万ユーロのニコ・パス。彼がジョゼ・モウリーニョ監督のインテルDF獲得を動かす。

「ロス・ブランコス」は、セリエAでセンセーショナルな活躍を見せるパズについて、次の一手を検討している。クラブは買い戻し条項（900万ユーロ）を行使し、コモからパズを取り戻す方針。ただし、トップチームに組み込むのではなく、そのままコモに完全移籍させる案を提示する。移籍金は6000万ユーロと巨額だ。

コモのオーナーは裕福だが、6000万ユーロは負担が大きい。一方、インテルの本命はパズで、この動きはレアル・マドリードにとってバストーニ獲得の好機となる。



