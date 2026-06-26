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移籍ドミノの鍵は6000万ユーロのニコ・パス。彼がジョゼ・モウリーニョ監督のインテルDF獲得を動かす。
マドリードによるニコ・パスの戦略的な動き
「ロス・ブランコス」は、セリエAでセンセーショナルな活躍を見せるパズについて、次の一手を検討している。クラブは買い戻し条項（900万ユーロ）を行使し、コモからパズを取り戻す方針。ただし、トップチームに組み込むのではなく、そのままコモに完全移籍させる案を提示する。移籍金は6000万ユーロと巨額だ。
コモのオーナーは裕福だが、6000万ユーロは負担が大きい。一方、インテルの本命はパズで、この動きはレアル・マドリードにとってバストーニ獲得の好機となる。
- AFP
モウリーニョの守備最優先事項
モウリーニョ監督は守備の要となる選手を探している。 ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックは重傷で獲得が困難となり、マンチェスター・シティのルーベン・ディアスも依然として高嶺の花だ。バルセロナが関心を示すインテルDFバストーニは、7000万ユーロという移籍金が壁となり、モウリーニョが狙うコナテとのコンビ形成のため、現実的な選択肢として浮上している。
インテルは7000万ユーロ前後なら売却に応じる見込みで、バストーニは昨季サン・シーロで批判を受けたことも影響している。もしパスの獲得に躍起になれば、インテルはバストーニの条件を緩め、関係者が納得する取引を目指すだろう。
FIFAの「ブリッジ移籍」というハードル
計画は紙面上では完璧に見えるが、フロレンティーノ・ペレスは厳しい規制を乗り越える必要がある。FIFAの「選手の地位および移籍に関する規則」第5bis条は、ブリッジ移籍を禁じている。 同規則では、同一選手について16週間以内に2度の移籍が起きると、反証がない限りブリッジ移籍とみなされる。つまり、今夏にパズを直接買い取り・再売却する方法は法的に難しい。
回避するには、レアル・マドリードは冬市場まで待つ、または強制買取条項付きレンタル契約を交渉するしかない。FIFA懲戒委員会は歴史的に厳格で、違反には制裁を科すと表明している。そのため、モウリーニョ監督が新守備陣をシーズン開始に間に合わせる計画が遅れる恐れがある。
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選手の視点とモウリーニョの中盤
イタリアで13ゴール8アシストを記録したパズは、岐路に立たされている。セスク・ファブレガス率いるセリエAではスーパースター扱いだが、モウリーニョ監督のインテル中盤にはベリンガムやシルバがいる。モウリーニョ監督はパズと話し合ったものの、レギュラー出場を約束できなかった。
彼はチャンピオンズリーグ出場とアルゼンチン代表での定位置確保を重視しており、安定性を求める可能性もある。それでも、インテルからの誘い、あるいはスペイン首都への完全復帰（交渉材料にされるリスクあり）といった選択肢も残る。各クラブが夏の戦略を固める中、この若手の将来は依然として不透明だ。