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移籍テトリス！ ナポリがアーセナルのスター、ガブリエウ・ジェズス獲得のために解かなければならない複雑なパズル
ナポリがガブリエウ・ジェズス獲得を狙う
ナポリは今夏、アーセナルFWジェズスの獲得に向けて積極的に動いているが、実現にはまず移籍市場で複雑なパズルを解く必要があるようだ。『TuttoMercatoweb』が伝えている。イタリアの強豪は、29歳の同選手を攻撃陣にとって理想的な補強と見なしている。ブラジル代表FWの加入を正式にまとめるため、クラブは選手層が厚くなっているスカッドのバランスを取るべく、戦略的な「移籍テトリス」を進めざるを得なくなっている。
クラブ首脳陣は、空きを作ることが絶対に不可欠だと認識している。マッシミリアーノ・アッレグリ監督が新シーズンに向けて戦術的な選択肢を大幅に組み替えようとしている中、ジェズスはナポリにとって最優先ターゲットとして明確に浮上している。
- (C)Getty Images
ルカクのドミノが倒れる
ナポリの複雑な移籍パズルにおいて最も重要なピースだったのが、構想外となっていたストライカー、ルカクの退団だった。ベルギー人FWはこのほど、報じられるところによれば600万ユーロ（510万ポンド）の移籍金で、トルコの強豪フェネルバフチェへ完全移籍を 完了した。ルカクの退団によってナポリの給与総額には大きな余裕が生まれ、クラブは財務規則に抵触することなく、現実的にジェズス獲得を狙えるようになった。さらに、ロレンツォ・ルッカの退団の可能性を含む追加の攻撃陣流出も、この高額な移籍を賄う助けとなり得る。
ジェズスの代理人、ジョバンニ・ブランキーニは最近、カステル・ディ・サングロで行われているナポリのプレシーズントレーニングキャンプに姿を見せた。ブランキーニは、あくまでアッレグリを訪ねただけだと強く主張したものの、その突然の登場は案の定、移籍を巡る憶測を一気に過熱させた。
アーセナル、2000万ユーロでの売却に前向き
アーセナルは、29歳のFWを来年フリーで失うよりも、今夏に売却することに全面的に前向きだと報じられている。アーセナルは、マンチェスター・シティでプレーしたこの選手について、約2000万ユーロ（1700万ポンド）の妥当な移籍金を求めているとみられている。
ジェズスは現在、エミレーツ・スタジアムでの契約が残り12カ月に入っており、現時点で北ロンドンのクラブ内でも高給取りの1人となっている。ミケル・アルテタ監督が他ポジションの戦力強化を目指す中、アーセナルは給与総額の圧縮を望んでいる。ここ1年でたび重なる負傷によるもどかしい離脱を経験したブラジル人FWは、アルテタ監督の攻撃陣における序列を下げている。現在はカイ・ハヴァーツ、そしてヴィクトル・ギェケレシュの両者よりも明確に後塵を拝している。
- Getty Images Sport
セリエAで新たなスタート？
アーセナルは正式オファーを辛抱強く待っているが、ルカクのトルコ移籍を受け、ナポリは現在、この獲得を加速させるうえで非常に有利な立場にある。セリエAの強豪は必要な資金を投入する準備を整えている。
『TuttoMercatoweb』は、ジェズス自身もナポリ移籍という魅力的な可能性に完全に前向きだと伝えている。さらに、このアタッカーは移籍を円滑に成立させるため、週給26万5000ポンドという高額な給与の減額を受け入れる意思があるとも報じられている。
両クラブ間で速やかに合意に達すれば、ジェズスはメディカルチェックを受けるため、まもなくイタリアへ渡る見通しだ。その後はアッレグリ監督のもとで、ラスムス・ホイルンドと新たな2トップを形成することになる。
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