移籍テトリス！ ナポリがアーセナルのスター、ガブリエウ・ジェズス獲得のために解かなければならない複雑なパズル

ナポリの複雑な移籍パズルにおいて最も重要なピースだったのが、構想外となっていたストライカー、ルカクの退団だった。ベルギー人FWはこのほど、報じられるところによれば600万ユーロ（510万ポンド）の移籍金で、トルコの強豪フェネルバフチェへ完全移籍を 完了した。ルカクの退団によってナポリの給与総額には大きな余裕が生まれ、クラブは財務規則に抵触することなく、現実的にジェズス獲得を狙えるようになった。さらに、ロレンツォ・ルッカの退団の可能性を含む追加の攻撃陣流出も、この高額な移籍を賄う助けとなり得る。

ジェズスの代理人、ジョバンニ・ブランキーニは最近、カステル・ディ・サングロで行われているナポリのプレシーズントレーニングキャンプに姿を見せた。ブランキーニは、あくまでアッレグリを訪ねただけだと強く主張したものの、その突然の登場は案の定、移籍を巡る憶測を一気に過熱させた。