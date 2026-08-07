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移籍を望むナポリのロメル・ルカク、リーグ・アンのクラブが電撃ターゲットとして浮上
モナコ、ロメル・ルカク獲得レースに参戦へ
モナコが今夏の移籍市場でナポリFWルカクの獲得に向けて積極的に動いていると、『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。リーグ・アンの同クラブは、バログンの去就を巡る不透明感が強まる中、前線の補強オプションを探っている。クラブの首脳陣は、移籍期限前にこのストライカーがモナコを離れる可能性を踏まえ、注目度の高い後釜の確保を迫られている。
ここ数時間で、33歳のルカクがクラブにとって格のあるターゲットとして浮上してきた。ベルギー代表の同選手は、イタリアを離れて新たなスタートを切ることを望んでいる。公国への移籍が実現すれば、モナコは最高レベルで実績のある得点源を手にすることになる。
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ルカク、ナポリとの対立を受けて退団を希望
同じ報道によると、ルカクは現在、ナポリの上層部と対立している。関係は決裂しており、その結果、このFWは今夏の退団に向けて積極的に移籍先を探しているという。世界各国の複数クラブが、元マンチェスター・ユナイテッドのストライカー獲得に関心を示している。ただ、選手本人は次のキャリアの行き先について明確な優先順位を持っている。
アメリカのクラブ、アトランタは以前から同選手のメジャーリーグサッカー行きを望んでいるものの、ルカクはアメリカ移籍に前向きではない。
ベルギー人ストライカーは欧州残留を希望
ルカク本人は、来季も欧州でプレーすることを明確に望んでいる。この姿勢によって、モナコには経験豊富なFWとの契約をまとめる現実的なチャンスが生まれている。フランスの同クラブだけが、彼の状況を注視している欧州のチームではない。ベルギー代表FWには、トルコのクラブからも関心が寄せられている。サウジアラビア移籍の可能性も検討され得るが、モナコ加入は依然として極めて現実味のある選択肢となっている。
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モナコの攻撃陣にとって今後数週間が重要局面に
モナコはバログンを巡る状況を整理する中で、引き続き前線の補強候補を見極めていく見通しだ。バログンの退団が正式に決まれば、ルカク獲得に向けた交渉が加速する可能性がある。
ルカクは次の移籍先を決める前に、提示されている選択肢を見極める考えだ。モナコは欧州に残るための具体的な選択肢を提示しており、ベルギー代表の去就を巡っては今後数日以内に進展があるとみられる。
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