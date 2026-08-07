モナコが今夏の移籍市場でナポリFWルカクの獲得に向けて積極的に動いていると、『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。リーグ・アンの同クラブは、バログンの去就を巡る不透明感が強まる中、前線の補強オプションを探っている。クラブの首脳陣は、移籍期限前にこのストライカーがモナコを離れる可能性を踏まえ、注目度の高い後釜の確保を迫られている。

ここ数時間で、33歳のルカクがクラブにとって格のあるターゲットとして浮上してきた。ベルギー代表の同選手は、イタリアを離れて新たなスタートを切ることを望んでいる。公国への移籍が実現すれば、モナコは最高レベルで実績のある得点源を手にすることになる。