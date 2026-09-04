AFP
翻訳者：
「移籍を後悔している？」 ルーカス・ディニュのパリ・サンジェルマン復帰は危機に陥る。ルイス・エンリケ監督がDFを「スポーツ面の理由」で外したためだ。
ルイス・エンリケが大胆な選考判断を下す
ディーニュのパルク・デ・プランス復帰は、ルイス・エンリケ監督が金曜日のモナコ戦のメンバーから33歳を外すことを選択したことで、いきなり障害に直面した。アストン・ビラから今夏加入し、2029年までの契約を結んでいたにもかかわらず、このサイドバックのシーズン序盤のパフォーマンスは、開幕から数週間の間にスペイン人指揮官を満足させるには至らなかったようだ。
『レキップ』の報道によると、元アストン・ビラの選手を外した判断は、パリでの2度目の在籍の滑り出しが精彩を欠いたことを受けた、完全に「スポーツ上の理由」に基づくものだという。
- AFP
首都で出場機会に苦戦
定位置確保を目指していたフランス人の希望は、PSGのリーグ・アン開幕戦レンヌ戦で出場なしのベンチ要員にとどまったことで、いきなり打ち砕かれた。その翌週のリール戦では最終的に公式戦出場を果たしたものの、チームが0-2とリードを許す中での後半26分からの投入は、契約締結時に本人やクラブのサポーターが思い描いていたようなインパクトではなかった。
PSGはその試合で終盤に追い上げ、アディショナルタイムの1分と5分に得点して劇的に勝ち点1をもぎ取ったが、ディーニュ個人の貢献は明らかに不十分だと判断されたようだ。限られた出場時間でのパフォーマンスに対するコーチングスタッフの評価が、今週のメンバーからの完全な除外につながったとみられ、チーム内での役割を巡る溝が深まっていることをうかがわせる。
DF陣の序列が明らかに
ディーニュ落選がなおさら憂慮すべきものとなっているのは、フランス王者の左SBに現在、深刻な選手不足が生じているためだ。そのポジションで文句なしの第一選択肢であるヌーノ・メンデスは、現在国内での出場停止処分を受けている。ポルトガル代表の同選手はシーズン開幕前のトロフェ・デ・シャンピオンでRCランス戦において一発退場となり、リーグ戦最初の3試合を欠場することになった。
メンデスが不在のなか、ディーニュにとっては先発メンバーの座を取り戻し、ファンに自らの価値を示す大きな好機が訪れたように見えた。しかし、エンリケは左最終ラインで、複数ポジションをこなせるCBルーカス・ベラウドとルーカス・エルナンデスを起用することを選んでいる。
- Getty Images Sport
ディニュ退団後に苦戦するアストン・ビラ
ディーニュがフランスで個人的な危機に向き合う一方、古巣アストン・ヴィラも新シーズンの悪夢のようなスタートに苦しんでいる。ウナイ・エメリ監督率いるチームはプレミアリーグ開幕戦でブライトンに0-4で叩きのめされ、その後のアーセナル戦でも0-1の惜敗を喫した。
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