ディーニュのパルク・デ・プランス復帰は、ルイス・エンリケ監督が金曜日のモナコ戦のメンバーから33歳を外すことを選択したことで、いきなり障害に直面した。アストン・ビラから今夏加入し、2029年までの契約を結んでいたにもかかわらず、このサイドバックのシーズン序盤のパフォーマンスは、開幕から数週間の間にスペイン人指揮官を満足させるには至らなかったようだ。

『レキップ』の報道によると、元アストン・ビラの選手を外した判断は、パリでの2度目の在籍の滑り出しが精彩を欠いたことを受けた、完全に「スポーツ上の理由」に基づくものだという。