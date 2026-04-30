ウィゼンショー出身の彼は、マンチェスター・ユナイテッドの育成システムで育ち、2016年2月、18歳でルイ・ファン・ハール監督の下トップデビュー。その数か月後、イングランド代表デビュー戦で得点を挙げ、史上最年少記録を樹立。その夏、欧州選手権に「スリー・ライオンズ」の一員として出場した。

クラブでも得点を重ね、20得点を突破し、2022-23シーズンは公式戦30得点をマーク。その活躍で新契約を勝ち取った。

しかし2024-25シーズン後半は不振が響き、アストン・ヴィラへの期限付き移籍を経て、1年間の契約でカタルーニャへ移籍することが決まった。