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移籍を強く希望するマーカス・ラッシュフォードにとって、マンチェスター・ユナイテッドは第3の選択肢だ。2600万ポンドでのバルセロナ移籍交渉は停滞しており、彼はオールド・トラッフォードに未来がないと考えている。
浮き沈み：オールド・トラッフォードでのラッシュフォードのキャリア
ウィゼンショー出身の彼は、マンチェスター・ユナイテッドの育成システムで育ち、2016年2月、18歳でルイ・ファン・ハール監督の下トップデビュー。その数か月後、イングランド代表デビュー戦で得点を挙げ、史上最年少記録を樹立。その夏、欧州選手権に「スリー・ライオンズ」の一員として出場した。
クラブでも得点を重ね、20得点を突破し、2022-23シーズンは公式戦30得点をマーク。その活躍で新契約を勝ち取った。
しかし2024-25シーズン後半は不振が響き、アストン・ヴィラへの期限付き移籍を経て、1年間の契約でカタルーニャへ移籍することが決まった。
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バルセロナでのラッシュフォードの記録：ゴールとアシスト
ラッシュフォードはバルセロナで13ゴール10アシストを記録し、2026年W杯のイングランド代表入りが有力視されている。しかし国内での短期・長期の将来は依然不透明だ。
バルサはレンタル契約に定められた移籍金を支払うことに消極的で、ユナイテッドに減額を求めようとしている。だがユナイテッドは譲らず、ラッシュフォードの去就は未定だ。暫定監督マイケル・キャリックが正式就任すれば、彼がマンチェスターに戻る可能性もあると指摘される。
マンチェスター・ユナイテッドでのラッシュフォードの将来はあるのか？
「夢の劇場」でラッシュフォードに将来があるかと問われた元マンUストライカーのサハは、Wiz Slots提供のGOAL独占インタビューで「彼の時代は終わった」と語った。
「彼のコメントや経緯のいくつかは和解を難しくしている。バルセロナでのパフォーマンスを見ても、彼は残留を希望しているはずだ。
復帰は第3の選択肢でしかない。彼は別のチームを求めるはずだ。私の見解だが、間違っているかもしれない。アストン・ヴィラへの移籍や、クラブを去りたいという強い思いを見ると、彼の復帰は難しい。
監督も環境も以前とは変わり、チームは良くなっている。再生の兆しはあるが、すべての条件が整うとは限らない」
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マンチェスター・ユナイテッドはラッシュフォード売却益を他用途に充てられる
スペイン生活を楽しんでいると語るラッシュフォードは、ラミネ・ヤマルらと強力な攻撃陣を築くため、バルセロナに残留できるよう全力で説得に努めている。
すでにスーパーカップ制覇を経験し、リーガ優勝も射程圏内だが、2026-27シーズン前に新天地へ移る可能性もある。
プレミアリーグ制覇を狙うマンチェスター・ユナイテッドは、レッドデビルズで426試合出場した彼の売却益を、キャリックら次期補強担当が他ポジションに再投資する見込みだ。