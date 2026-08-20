シメオネ監督率いるアトレティコがマラガに快勝し、2-0で勝利を収めた一戦で、アルバレスは招集メンバーから外れるという目立った不在となった。アルゼンチン人FWの姿はメトロポリターノに見られなかったが、それでもスタンドのサポーターの間では最大の話題であり続けた。

アトレティコのファンは、同ストライカーが最近のワールドカップ中に物議を醸す発言をし、クラブからの移籍を公然と要求したことを明らかに忘れていない。 その結果、ホームの観客の一部は人数こそ多くなかったものの声高で、リーグ戦の間じゅう不在のFWに向けて敵意あるチャントと鋭い口笛を浴びせた。