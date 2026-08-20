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移籍をめぐる騒動の後、アトレティコ・マドリーのファンがフリアン・アルバレスに口笛を浴びせたことにディエゴ・シメオネが反応
アルバレス不在が観客の反応を呼ぶ
シメオネ監督率いるアトレティコがマラガに快勝し、2-0で勝利を収めた一戦で、アルバレスは招集メンバーから外れるという目立った不在となった。アルゼンチン人FWの姿はメトロポリターノに見られなかったが、それでもスタンドのサポーターの間では最大の話題であり続けた。
アトレティコのファンは、同ストライカーが最近のワールドカップ中に物議を醸す発言をし、クラブからの移籍を公然と要求したことを明らかに忘れていない。 その結果、ホームの観客の一部は人数こそ多くなかったものの声高で、リーグ戦の間じゅう不在のFWに向けて敵意あるチャントと鋭い口笛を浴びせた。
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シメオネがサポーターに応答
試合後の記者会見で、シメオネ監督は退団を望んでいるスター選手に向けられた否定的な反応について、案の定質問を受けた。アトレティコ指揮官は毅然とした返答を示し、不満を抱えるファンの立場を支持したように見えた。
「私は我々のファンを非常に尊重している」とシメオネ監督は語った。「我々は、いつも言っているように、具体的な可能性にはオープンだ。君たちも15年で分かっているだろうが、私はいつだって移籍市場が閉まるまでは、起こり得るあらゆることに対してオープンだと言っている。だからといって、私が誰か特定の個人について話しているという意味ではない。いいかい？」
可能な限り最高のスカッド作り
アルバレスの当面の将来をめぐる明白な不透明感があるにもかかわらず、シメオネはクラブ首脳陣から受けている資金面での後ろ盾について、引き続き非常に楽観的な姿勢を示している。ベテラン指揮官は、期限が過ぎる前に極めて強力な選手層を整えることが最大の望みだと強調した。
「そうだね。私は今に限らず、ずっとこう言ってきた」と指揮官は付け加えた。「私たちは常に、これまでもそうであったように、可能な限り最高の戦力を確保することを目指している。そして、そうだね、ここから期限までの間に、可能な限り最高のスカッドを編成できることを願っている」
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アトレティコの次は？
アトレティコは今後、移籍市場の残り期間をうまく乗り切ると同時に、アルバレスと忠実なサポーターの間にある根本的な緊張関係を早急に解消しなければならない。アルゼンチン人FWが新シーズンの構想に引き続き含まれるのかをクラブが見極める上で、今後数日は極めて重要になる。一方、シメオネ監督率いるチームは日曜日にスペインリーグでビジャレアルをホームに迎える一戦に向けて準備を進める。
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