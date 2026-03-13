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移籍への関心が高まる中、クリスチャン・プリシッチのACミランとの契約交渉が中断された理由――その背景を解説
ミランは一時停止ボタンを押した
ジャーナリストのダニエレ・ロンゴ氏によると、クラブ首脳陣はシーズン終了後にこのアメリカ人選手の代理人と会談し、今後の進め方について話し合う意向だという。この戦略的な延期は、必ずしも両者の間に不和があることを示すものではなく、むしろ、このイタリアの名門クラブが、複数年契約の延長に関する複雑な交渉に入る前に、まずはピッチ上の現在の目標に全力を注ぎたいと考えていることを示している。
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欧州のビッグクラブが警戒態勢
プリシッチの現在の契約は2027年6月までとなっているが、ミランには契約を2028年まで延長する一方的なオプション権があり、これはまだ行使される可能性がある。これにより、クラブはスター選手を安値で失うことに対する大きな交渉力と保護を得ており、夏のオフシーズン中に直ちに行われる交渉が計画通りに進まなかった場合の安全策となっている。
契約期間に関しては有利な立場にあるものの、複数のクラブがこの状況を注視している。プリシッチはミランの攻撃陣において不可欠な存在となっており、その安定したパフォーマンスは海外からの関心を集めている。イタリアでの復活により、彼は欧州で最も危険なアタッカーの一人としての評価を事実上取り戻しており、その結果、名前の明かされていない複数の強豪クラブが彼の動向を注視している。
長期的な計画
契約延長は今後も優先課題ではあるが、ロッソネリは、2031年まで続く可能性のある契約でこのウインガーの長期在籍を正式に決める前に、まずは今シーズンの終盤戦に集中することを望んでいる。これほど大規模な契約を結べば、プリシッチは実質的に全盛期をミランで過ごすことになり、欧州王者に7度輝いたこのクラブにおける現代のスターとしての地位を確固たるものにするだろう。
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アッレグリの布陣における主軸
今のところ、すべての注目はピッチ上の彼の活躍に集まっており、彼はマッシミリアーノ・アッレグリ監督の布陣において、依然として最大の原動力となっている。「キャプテン・アメリカ」からサン・シーロの王へと、その変貌は極めて自然なものだった。交渉が一時的に停滞していることでファンの間には不安が広がっているかもしれないが、今シーズンの戦いが落ち着き次第、長期契約を結ぶという方針は変わっていない。
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