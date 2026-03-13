移籍への関心が高まる中、クリスチャン・プリシッチのACミランとの契約交渉が中断された理由――その背景を解説

プリシッチの現在の契約は2027年6月までとなっているが、ミランには契約を2028年まで延長する一方的なオプション権があり、これはまだ行使される可能性がある。これにより、クラブはスター選手を安値で失うことに対する大きな交渉力と保護を得ており、夏のオフシーズン中に直ちに行われる交渉が計画通りに進まなかった場合の安全策となっている。

契約期間に関しては有利な立場にあるものの、複数のクラブがこの状況を注視している。プリシッチはミランの攻撃陣において不可欠な存在となっており、その安定したパフォーマンスは海外からの関心を集めている。イタリアでの復活により、彼は欧州で最も危険なアタッカーの一人としての評価を事実上取り戻しており、その結果、名前の明かされていない複数の強豪クラブが彼の動向を注視している。