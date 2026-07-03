『ルール・ナッハリヒテン』紙によると、ブンデスリーガの複数クラブが30歳選手の獲得を検討している。
Getty Images Sport
翻訳者：
移籍は金銭条件で破談か？ブンデスリーガのクラブが元BVBスターのユリアン・ブラントに注目
ブラントはボルシア・ドルトムントとの契約を7年間満了し、7月1日からフリーエージェントとなった。
それでもドイツ残留の可能性は低い。攻撃的MFのプレー面と金銭面の要求が、1部クラブの選択肢を狭めているためだ。かねてから候補とされるヴェルダー・ブレーメンも例外ではない。
さらにブラント自身もキャリア晩年に新環境を求めるため、海外移籍志向が強いという。
- Getty Images
ブラントは多くのクラブから注目されている。
一方で、ここ数か月でこの30歳選手に興味を示したクラブは複数ある。スペインのアトレティコ・マドリードは問い合わせたが、関心は冷めつつある。先週、ベティス・セビリアも名乗りを上げたが、その後具体的な動きはない。
オランダではアヤックス・アムステルダムのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏が獲得を模索しているとされ、イタリアではASローマが関心を示したとも報じられた。
さらに、BVB元U-23監督ダニエル・ファーケもドイツ代表48キャップのブラントに興味を示し、英メディアはリーズ・ユナイテッドへの招へいを計画していると伝えている。
ブラントはドルトムントで公式戦307試合に出場し、57得点70アシストを記録している。 黒と黄色のユニフォームで獲得したタイトルは2021年のカップ戦1つだけ。2024年のチャンピオンズリーグ決勝（対レアル・マドリード）や2022/23シーズン最終節でも、彼はドルトムントでの頂点を逃した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。