移籍は金銭条件で破談か？ブンデスリーガのクラブが元BVBスターのユリアン・ブラントに注目

一方で、ここ数か月でこの30歳選手に興味を示したクラブは複数ある。スペインのアトレティコ・マドリードは問い合わせたが、関心は冷めつつある。先週、ベティス・セビリアも名乗りを上げたが、その後具体的な動きはない。

オランダではアヤックス・アムステルダムのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏が獲得を模索しているとされ、イタリアではASローマが関心を示したとも報じられた。

さらに、BVB元U-23監督ダニエル・ファーケもドイツ代表48キャップのブラントに興味を示し、英メディアはリーズ・ユナイテッドへの招へいを計画していると伝えている。

ブラントはドルトムントで公式戦307試合に出場し、57得点70アシストを記録している。 黒と黄色のユニフォームで獲得したタイトルは2021年のカップ戦1つだけ。2024年のチャンピオンズリーグ決勝（対レアル・マドリード）や2022/23シーズン最終節でも、彼はドルトムントでの頂点を逃した。