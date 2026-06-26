コソボ出身のジャーナリスト、アルリンド・サディク氏（メディア企業「アートモーション」などでサッカー解説者を務め、現地でワールドカップを取材）は、このフォワードのBVBへの移籍が正式に決まったと報じた。移籍の詳細はすでに確定しているという。しかしWAZ紙は、現時点で合意はなく、アスラニのBVB移籍は差し迫っていないと反論している。
翻訳者：
移籍はすでに決定的だ！BVBがブンデスリーガの新星を獲得した模様
ホッフェンハイムとコソボ出身の選手は2029年夏まで有効な契約を結んでいる。成績次第で契約を解除できる条項があり、ボルシアが過去3シーズン連続でチャンピオンズリーグ・グループステージに出場したため、移籍金は3000万ユーロに固定される。
23歳の攻撃的MFは昨季公式戦35試合で11ゴール10アシストを記録し、リーグ屈指の攻撃選手に成長した。
- getty
BVBの選手陣：ギラッシーとアデイエミの今後はどうなるのか？
先日、『キッカー』誌もアスラニがクライヒガウを去る可能性が高いと報じた。
このセンターフォワードの加入が迫る中、ドルトムントの攻撃陣では選手入れ替えが活発化しそうだ。さらに別のトップクラスの攻撃選手を獲得したことで、BVBの最前線での退団が噂される。特にセルフー・ギラッシーとカリム・アデイエミの去就が注目されている。
BVBにおけるギラッシーの将来は不透明
30歳のギラッシーの兄兼アドバイザー、カランバ・ギラッシーは、トルコのフェネルバフチェへの移籍決定説を否定し、スカイの取材に「合意は結ばれていない。セルフーは来季の選択肢を検討中だ」と語った。 口頭合意の報道は事実ではありません。」
BVB幹部は最近、彼にシーズン終了後も残留するよう説得し、シグナル・イドゥナ・パークでの長期展望を示した。だが、彼がワールドカップ後に最終判断を下すため、BVBにとっては不確定要素が残る。
数字を見れば、このギニア人ストライカーがなぜこれほど争奪されるのかわかる。2024年以降、公式戦96試合で60ゴール15アシストを記録している。
- AFP
BVBにおけるアデイエミの将来も不透明だ
アデイエミは来季で契約最終年に入り、2022年からドルトムントでプレーするこのFWとBVBが契約延長できなければ、2027年夏にフリーエージェントになる見込みだ。
しかし6月初め『Bild』紙は、交渉が難航し破談になる可能性があると伝えた。理由は双方の要求に大きな隔たりがあるからだ。現在年俸約650万ユーロとされるアデイエミは、1,000万ユーロ以上を要求しているという。
さらに『Bild』紙は、アデイエミ側が契約解除条項の盛り込みを希望していると伝えている。24歳の同選手はパフォーマンスに波があり、クラブが要求を全面的に受け入れる可能性は低い。
ニコ・コヴァチ体制下でレギュラー定着には至っておらず、リーグ戦28試合平均出場時間42分、2026年の1年間で公式戦4ゴールにとどまっている。