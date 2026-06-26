アデイエミは来季で契約最終年に入り、2022年からドルトムントでプレーするこのFWとBVBが契約延長できなければ、2027年夏にフリーエージェントになる見込みだ。

しかし6 月初め『Bild』紙は、交渉が難航し破談になる可能性があると伝えた。理由は双方の要求に大きな隔たりがあるからだ。現在年俸約650万ユーロとされるアデイエミは、1,000万ユーロ以上を要求しているという。

さらに『Bild』紙は、アデイエミ側が契約解除条項の盛り込みを希望していると伝えている。24歳の同選手はパフォーマンスに波があり、クラブが要求を全面的に受け入れる可能性は低い。

ニコ・コヴァチ体制下でレギュラー定着には至っておらず、リーグ戦28試合平均出場時間42分、2026年の1年間で公式戦4ゴールにとどまっている。