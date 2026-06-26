サッカー解説者のアルリンド・サディク氏（コソボ出身）が、現在開催中のワールドカップを現地取材。メディア企業「アートモーション」などで解説を務める同氏は、このフォワードのBVBへの移籍が正式に決まったと報じた。移籍の詳細はすでに確定しているという。
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移籍はすでに決定の模様。BVBがブンデスリーガの新星を獲得か。
ホッフェンハイムとこのコソボ人選手が結んだ2029年夏まで有効な契約には、成績に応じた契約解除条項がある。ボルシアは過去3シーズン連続でチャンピオンズリーグのグループステージに出場しているため、移籍金は3000万ユーロと定められる。
23歳の攻撃的MFは昨季公式戦35試合で11ゴール10アシストをマークし、リーグ屈指の攻撃選手に成長した。
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BVBの選手陣：ギラッシーとアデイエミの今後はどうなるのか？
先日、『キッカー』誌もアスラニがクライヒガウを去る可能性が高いと報じた。
このセンターフォワードの加入が迫り、ドルトムントの攻撃陣では選手入れ替えが活発化しそうだ。さらに別のトップクラスの攻撃選手を獲得したことで、BVBの最前線では誰かの退団が近いと噂される。特にセルフー・ギラッシーとカリム・アデイエミの去就が注目されている。
BVBにおけるギラッシーの将来は不透明
30歳のギラッシーの兄兼アドバイザー、カランバ・ギラッシーは、トルコ・イスタンブールのフェネルバフチェへの移籍決定説を否定し、スカイの取材に語った。「合意は結ばれていない。セルフーは来季の選択肢を検討中だ。 口頭合意の報道は事実ではありません。」
BVB幹部は最近、彼に残留を説得し、シグナル・イドゥナ・パークでの長期展望を示した。だが、彼がワールドカップ後に最終判断を下すため、BVBにとっては不確定要素が残る。
数字を見れば、なぜこのギニア人ストライカーが争奪戦の的になっているのかは明らかだ。2024年以降、公式戦96試合で60ゴール15アシストを記録している。
- AFP
BVBにおけるアデイエミの将来は不透明だ
アデイエミは来季で契約最終年に入り、2022年からドルトムントでプレーするこのFWとBVBが契約延長できなければ、2027年夏にフリーエージェントになる見込みだ。
しかし6月初め『Bild』紙は、交渉が難航し破談になる可能性があると報じた。理由は双方の要求に大きな隔たりがあるからだ。現在の年俸約650万ユーロに対し、アデイエミ側は1,000万ユーロ以上を要求しているという。
さらに『Bild』紙は、アデイエミ側が契約解除条項の盛り込みを希望していると伝えている。 24歳のアデイエミはパフォーマンスに波があり、クラブが要求を全面的に受け入れる可能性は低い。
ニコ・コヴァチ体制下でレギュラー定着には至っておらず、リーグ戦28試合の平均出場時間は42分。2026年の1年間で公式戦4得点を挙げるにとどまっている。