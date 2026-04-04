セルフー・ギラッシは来夏にBVBを退団する意向であり、ドルトムントからの移籍を計画している。ドイツ紙『ビルト』が報じた。この「シュヴァルツゲルベン」の得点王は2028年まで契約が残っているものの、競技面での環境を変えたいと考えており、適切なオファーがあれば移籍する意向だという。
翻訳者：
移籍の決定が下されたとの噂！セルフー・ギラッシがBVBに衝撃を与える
ドイツ紙『Bild』によると、この30歳のスターFWには確かに関心が集まっているようだ。フェネルバフチェ・イスタンブール、ACミラン、プレミアリーグのクラブ、そしてサウジアラビアのクラブが、このギニア人選手にアプローチしているという。
BVBにとっての不利な点は、ギラッシーの契約に、今夏7月からわずか3500万ユーロで発動可能な契約解除条項が含まれているとされることだ。ただし、これまでは、この条項はレアル・マドリード、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、リヴァプールといった、欧州の絶対的なトップクラブにのみ適用されると言われてきた。
- IMAGO / Kirchner-Media
BVB退団：ギラシーは最後の大型契約を結ぶ意向か
長期契約を結んでいるにもかかわらず、ギラッシがドルトムントに残留するかどうかについては、かなり前から大きな疑問符が付いていた。 彼の兄であり代理人でもあるカランバ・ギラッシーが、彼のキャリア最後の大型契約を勝ち取ろうとしているという噂が絶えず流れていた。そのため、サウジアラビアへの移籍も決してあり得ない話ではなかった。伝えられるところによれば、サウジアラビアならギラッシーはBVBでの年俸（報道では900万ユーロ）を倍増させることができるからだ。
しかし、これについてはギラッシにとって現在は「第二の優先事項」に過ぎないという。兄はすでに昨夏、サウジ・プロリーグのクラブに彼を積極的に売り込んでいたものの。砂漠への移籍が完全に否定されているわけではないが、現在では、来季チャンピオンズリーグに出場するいくつかの欧州クラブが、このギニア人選手のマネジメントに接触している。 特にミランはギラッシを「獲得候補リスト」に挙げているが、夏の移籍に向けたストライカー候補は彼だけではない。
ギラッシーは今シーズンもドルトムントのトップスコアラーだ。公式戦39試合で18ゴール、6アシストを記録している。BVBでのデビューシーズンには、公式戦45試合で34ゴールを決め、さらに9アシストを記録した。 2024年夏、彼はVfBシュトゥットガルトからBVBへ、わずか1800万ユーロの移籍金で移籍した。
- Getty Images
BVBのギラッシの後任：すでに2人の候補者が挙がっている
ギラッシーの退団が迫る中、ボルシア・ドルトムントと新スポーツディレクターのオーレ・ブックにとって、新たな大きな課題が生じている。昨夏にはファビオ・シルバというセンターフォワードを獲得していたものの、このポルトガル人選手はこれまで信頼できる得点源としての存在感を示せていない（1得点、5アシスト）。
スカイによると、ギラッシの後継候補として、ドイツの期待の星ニコロ・トレソルディの名前が挙がっている。イタリア生まれの彼は、まだ若くしてキャリアの中で最高のシーズンを送っている。今年の夏にハノーファー96からクラブ・ブルッヘへ移籍し、2029年までの契約を結んだばかりだが、すぐに大活躍を見せている。 公式戦48試合で現在14ゴール5アシストを記録しており、さらに初めてチャンピオンズリーグの舞台にも立ち、そこでもその実力を証明している（10試合で3ゴール）。
Skyによると、このドイツU-21代表選手は、2500万～3000万ユーロの移籍金で獲得可能だという。ギラッシの退団により、BVBにとってこの金額は十分に現実的なものとなるだろう。
また、TSGホッフェンハイムのフィスニック・アスラーニの獲得も有力な選択肢となるだろう。 『ビルト』紙の情報によると、アスラニの契約（2029年まで）にも3000万ユーロの契約解除条項が含まれているという。BVBにとっての利点は、アスラニが2年前にSVエルバースベルクでブレイクを果たしたことだ。当時、彼を同クラブに招きチャンスを与えた人物が、現在BVBのスポーツディレクター兼戦力プランナーを務めている。その人物こそ、オーレ・ブックである。
問題点は、アスラニの「夢のクラブ」であるFCバルセロナも、このベルリン出身の選手に注目しているという点だ。アスラニはコソボ代表として、先日のワールドカップ予選プレーオフでトルコに劇的な敗北を喫したばかりである。「バルセロナは現在、真剣な関心を示している。カタルーニャのクラブとは接触があった」と、アスラニの代理人であるアイマン・ダマニ氏は先日、Erem Newsで語った。
アスラニはホッフェンハイムでもエルバースベルクでの素晴らしいシーズンの勢いをそのまま維持しており、公式戦28試合で9ゴール、8アシストを記録している。
ニコロ・トレソルディ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト ハノーファー96 80 14 6 クラブ・ブルッヘ 48 17 5