移籍の決定が下されたとの噂！セルフー・ギラッシがBVBに衝撃を与える

ギラッシーの退団が迫る中、ボルシア・ドルトムントと新スポーツディレクターのオーレ・ブックにとって、新たな大きな課題が生じている。昨夏にはファビオ・シルバというセンターフォワードを獲得していたものの、このポルトガル人選手はこれまで信頼できる得点源としての存在感を示せていない（1得点、5アシスト）。

スカイによると、ギラッシの後継候補として、ドイツの期待の星ニコロ・トレソルディの名前が挙がっている。イタリア生まれの彼は、まだ若くしてキャリアの中で最高のシーズンを送っている。今年の夏にハノーファー96からクラブ・ブルッヘへ移籍し、2029年までの契約を結んだばかりだが、すぐに大活躍を見せている。 公式戦48試合で現在14ゴール5アシストを記録しており、さらに初めてチャンピオンズリーグの舞台にも立ち、そこでもその実力を証明している（10試合で3ゴール）。

Skyによると、このドイツU-21代表選手は、2500万～3000万ユーロの移籍金で獲得可能だという。ギラッシの退団により、BVBにとってこの金額は十分に現実的なものとなるだろう。

また、TSGホッフェンハイムのフィスニック・アスラーニの獲得も有力な選択肢となるだろう。 『ビルト』紙の情報によると、アスラニの契約（2029年まで）にも3000万ユーロの契約解除条項が含まれているという。BVBにとっての利点は、アスラニが2年前にSVエルバースベルクでブレイクを果たしたことだ。当時、彼を同クラブに招きチャンスを与えた人物が、現在BVBのスポーツディレクター兼戦力プランナーを務めている。その人物こそ、オーレ・ブックである。

問題点は、アスラニの「夢のクラブ」であるFCバルセロナも、このベルリン出身の選手に注目しているという点だ。アスラニはコソボ代表として、先日のワールドカップ予選プレーオフでトルコに劇的な敗北を喫したばかりである。「バルセロナは現在、真剣な関心を示している。カタルーニャのクラブとは接触があった」と、アスラニの代理人であるアイマン・ダマニ氏は先日、Erem Newsで語った。

アスラニはホッフェンハイムでもエルバースベルクでの素晴らしいシーズンの勢いをそのまま維持しており、公式戦28試合で9ゴール、8アシストを記録している。