一方、ここ数か月で多くのクラブが30歳の選手に興味を示した。スペインのアトレティコ・マドリードは問い合わせたが、関心は冷めつつある。先週、ベティス・セビリアも名乗りを上げたが、その後は動きがない。

オランダではアヤックス・アムステルダムのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏が獲得を模索しているとされ、イタリアではASローマも関心を示した。

さらに、BVB元U-23監督ダニエル・ファルケもドイツ代表48キャップのブラントに興味を示し、英メディアはリーズ・ユナイテッドへの招へいを計画していると伝えている。

ブラントはBVBで公式戦307試合に出場し、57ゴール70アシストを記録した。 黒と黄色のユニフォームで獲得したタイトルは2021年のカップ戦1つだけ。2024年のCL決勝（対レアル・マドリード）や2022/23シーズン最終節でも、彼はドルトムントでの頂点を逃した。