Skyのポッドキャスト『Auffe Süd』によると、クラブ内では30歳のMFとの契約解除に疑問の声が上がっている。
翻訳者：
移籍の失敗か？ ユリアン・ブラントの移籍金なしでの退団がBVB内で議論を呼んでいる。
ドルトムントの幹部の一部は、ブラントに新契約を提示し夏以降も残留させるべきだったかと自問している。経緯は不明だが、後継者探しは急務だ。 後任探しは継続中だが、KRCゲンクのコンスタンティノス・カレツァス獲得で決着がつく可能性もある。
ブラントのBVBとの契約は2026年6月30日に満了。クラブと本人は春先に7年間の関係を終えることで合意していた。7月1日以降、30歳のブラントはフリーエージェントとなり、移籍金なしで獲得できる。
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ブンデスリーガのクラブがユリアン・ブラントの移籍に関心を示している
ドイツ代表48試合（3得点）を記録したこの選手の去就は、依然不透明だ。ブンデスリーガの複数クラブが関心を示すものの、残留の可能性は低い。
攻撃的MFの彼が求めるスポーツ面と金銭面の条件は、ブンデスリーガのクラブの選択肢を大幅に狭めている。かねてから有力視されてきたヴェルダー・ブレーメンも、財政難で移籍は難しい。さらにブラント自身も、キャリア晩年に海外で新環境を体験したいようだ。
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ジュリアン・ブラントは来シーズン、どのチームに移籍するのだろうか？
一方、ここ数か月で多くのクラブが30歳の選手に興味を示した。スペインのアトレティコ・マドリードは問い合わせたが、関心は冷めつつある。先週、ベティス・セビリアも名乗りを上げたが、その後は動きがない。
オランダではアヤックス・アムステルダムのテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフ氏が獲得を模索しているとされ、イタリアではASローマも関心を示した。
さらに、BVB元U-23監督ダニエル・ファルケもドイツ代表48キャップのブラントに興味を示し、英メディアはリーズ・ユナイテッドへの招へいを計画していると伝えている。
ブラントはBVBで公式戦307試合に出場し、57ゴール70アシストを記録した。 黒と黄色のユニフォームで獲得したタイトルは2021年のカップ戦1つだけ。2024年のCL決勝（対レアル・マドリード）や2022/23シーズン最終節でも、彼はドルトムントでの頂点を逃した。
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