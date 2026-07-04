移籍の噂が高まる中、アルジェリア代表からの引退を発表したリヤド・マフレズに対し、アル・アハリが契約を解除した

サウジ・プロリーグのアル・アハリは、マフレズが即日退団すると発表した。2023年夏にマンチェスター・シティから加入した35歳の同選手は、ジェッダで3年間プレーした。

Xに投稿された心温まるメッセージでは、「忘れられない3年間。数え切れないほどの魔法のような瞬間。その功績は、すべてのアル・アハリファンの心に永遠に生き続けるだろう」と綴った。

しかしクラブ上層部の温かい言葉とは裏腹に、契約最終年でも残留を望んでいた一部のファンとは摩擦が生じたとも報じられている。







