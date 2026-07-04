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移籍の噂が高まる中、アルジェリア代表からの引退を発表したリヤド・マフレズに対し、アル・アハリが契約を解除した
アル・アハリ、マフレズの退団を正式発表
サウジ・プロリーグのアル・アハリは、マフレズが即日退団すると発表した。2023年夏にマンチェスター・シティから加入した35歳の同選手は、ジェッダで3年間プレーした。
Xに投稿された心温まるメッセージでは、「忘れられない3年間。数え切れないほどの魔法のような瞬間。その功績は、すべてのアル・アハリファンの心に永遠に生き続けるだろう」と綴った。
しかしクラブ上層部の温かい言葉とは裏腹に、契約最終年でも残留を望んでいた一部のファンとは摩擦が生じたとも報じられている。
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国際的な退職が舞台を整える
マフレズがアルジェリア代表での将来について感情を込めて発表した直後、所属クラブ退団が報じられた。 2026年W杯32強戦でスイスに0-2で敗れた後、このベテランFWは代表から引退すると表明した。119試合に出場し、2019年アフリカネイションズカップ制覇に貢献した12年の代表キャリアに幕を閉じた。
メディアに「代表での最後の試合だった」と語った。
アル・アハリ退団の時期から、彼はキャリアのリセットを図ったとみられる。現在はフリーエージェントで、欧州を中心に移籍先を巡る憶測が飛び交っている。
ジェッダでのトロフィー獲得期
マフレズはサウジアラビアのチームの成功を支え、多くのタイトル獲得に貢献した。AFCチャンピオンズリーグ・エリート2回、サウジ・スーパーカップ1回の優勝を果たし、リーグ屈指の生産性を持つ選手として退団する。通算122試合で37ゴール50アシストを記録している。
クラブはチーム再編を進めており、今夏退団した注目選手の一人だ。元ACミラン、バルセロナMFフランク・ケシエに続き、ブラジル人DFロジャー・イバニェスが次なる“犠牲”になるという噂もある。
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元シティのスター選手、今後の行方は？
アル・アハリが注目度の高い後継選手獲得へ移籍市場への参入を準備する中、マフレズの去就は依然として議論が続いている。すでにトルコ・スーパーリーグのフェネルバフチェへの移籍が報じられ、レスター・シティで歴史的な躍進を遂げる前にル・アーヴルで基礎を築いたフランス復帰の可能性も取り沙汰されている。
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