移籍専門家のジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ドイツの最多優勝クラブがユヴェントス・トリノに接触し、グレイソン・ブレマーの移籍の可能性を打診した。
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移籍の噂が再燃：FCバイエルンがユヴェントスに接触したと報じられている
FCBの責任者はユヴェントスに直接接触し、移籍の可能性や費用について情報収集した。
29歳のブラジル人選手本人は移籍に消極的で、セリエAの「老婦人」に残りたいとの報道もある。
彼はユヴェントスでレギュラーだが、チームは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃した。バイエルンがブレメルに関心を持つという噂は、ここ数年何度も浮上している。
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キム・ミンジェと伊藤宏樹はバイエルンを去るのか？
移籍が実現するのは、バイエルン・ミュンヘンのセンターバックに動きがあった場合に限られる。ここ数週間、キム・ミンジェと伊藤宏樹の退団が噂されている。両選手とも、適切なオファーがあれば移籍するとされる。
キムには3000万ユーロ、伊藤には2000万ユーロの移籍金が設定されている。キムには複数のイタリアクラブが興味を示している。
ブレーメンの選手に加え、インテル・ミラノのヤン・ビセックも候補に挙がっている。インテル側はバイエルンが移籍を容認したと伝え、選手本人もゼーベナー通りへの移籍に前向きだ。