移籍の噂が再燃：FCバイエルンがユヴェントスに接触したと報じられている

FCBの責任者はユヴェントスに直接接触し、移籍の可能性や費用について情報収集した。

29歳のブラジル人選手本人は移籍に消極的で、セリエAの「老婦人」に残りたいとの報道もある。

彼はユヴェントスでレギュラーだが、チームは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃した。バイエルンがブレメルに関心を持つという噂は、ここ数年何度も浮上している。