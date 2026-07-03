Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Max EberlGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

移籍の噂が再燃：FCバイエルンがユヴェントスに接触したと報じられている

ブンデスリーガ
移籍情報
セリエ A
バイエルン
ユヴェントス
ブレーメル

バイエルン・ミュンヘンは、新センターバックの獲得へ具体的な動きを進めている。

移籍専門家のジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ドイツの最多優勝クラブがユヴェントス・トリノに接触し、グレイソン・ブレマーの移籍の可能性を打診した。

  • FCBの責任者はユヴェントスに直接接触し、移籍の可能性や費用について情報収集した。

    29歳のブラジル人選手本人は移籍に消極的で、セリエAの「老婦人」に残りたいとの報道もある。

    彼はユヴェントスでレギュラーだが、チームは昨季チャンピオンズリーグ出場権を逃した。バイエルンがブレメルに関心を持つという噂は、ここ数年何度も浮上している。

    • 広告
  • Min-Jae KimGetty

    キム・ミンジェと伊藤宏樹はバイエルンを去るのか？

    移籍が実現するのは、バイエルン・ミュンヘンのセンターバックに動きがあった場合に限られる。ここ数週間、キム・ミンジェと伊藤宏樹の退団が噂されている。両選手とも、適切なオファーがあれば移籍するとされる。

    キムには3000万ユーロ、伊藤には2000万ユーロの移籍金が設定されている。キムには複数のイタリアクラブが興味を示している。

    ブレーメンの選手に加え、インテル・ミラノのヤン・ビセックも候補に挙がっている。インテル側はバイエルンが移籍を容認したと伝え、選手本人もゼーベナー通りへの移籍に前向きだ。

クラブ親善試合
バーゼル crest
バーゼル
BAS
ユヴェントス crest
ユヴェントス
JUV