移籍の兆し？ケルンのサイード・エル・マラがフロリアン・ヴィルツを模倣した驚くべき行動に出る

エル・マラは、彼の将来について、家族とだけ話し合って決めることにした。これは、有名人の例にも沿うものだ。たとえば、フロリアン・ヴィルツも両親のアドバイスを受けていて、特に父親のハンスが中心的な相談相手として、夏にはウリ・ヘーネスとFCバイエルンへの移籍の可能性について交渉もしていた。結局、彼が選んだのはFCリバプールだったことはよく知られている。

エル・マラの契約は、昨年夏に2030年まで延長されたばかりで、2030年まで有効である。契約には退団条項は盛り込まれていないため、エフツェーは売却により多額の収入を見込むことができる。しかし、ブンデスリーガから降格した場合、交渉の立場は大幅に悪化するだろう。