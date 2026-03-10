キッカー誌が報じたところによると、19歳の彼は、スペインの代理店フットフィールISMのエージェントと、かなり意外にも契約を解除した。今後は、両親のサブリナとモハメッドが彼の代理人を務める予定だ。
移籍の兆し？ケルンのサイード・エル・マラがフロリアン・ヴィルツを模倣した驚くべき行動に出る
ケルン郊外出身で、エル・マラの兄マレクも担当していたエル・マラのこれまでのアドバイザーは、2月末にチェルシーFCの施設で目撃されていた。ブルーズは、夏の移籍に関心があると見られている。さらに、Sport Bildの情報によると、ニューカッスル・ユナイテッドのスカウトも、BVBとの試合でこの攻撃的才能を見にスタジアムを訪れていた。
アドバイザーの変更は、多くの場合、移籍の可能性を示唆している。エル・マラが夏にケルンを離れるという噂は、以前から流れている。ブライトン＆ホーブ・アルビオンは、1月に3000万ユーロのオファーを出したが、断られたと報じられている。今月中に、シーガルズはオファーを修正するつもりだという。一方、チェルシーとニューカッスルは、まだ打診段階にあるとされる。
さらに、最近では、BVB と FC バイエルン・ミュンヘンがエル・マラに興味を持っているという憶測が繰り返し流れている。しかし、この 2 つのブンデスリーガクラブからの具体的なオファーについては、何も知られていない。
ケルンに金持ちが降る？エル・マラには退団条項がない
エル・マラは、彼の将来について、家族とだけ話し合って決めることにした。これは、有名人の例にも沿うものだ。たとえば、フロリアン・ヴィルツも両親のアドバイスを受けていて、特に父親のハンスが中心的な相談相手として、夏にはウリ・ヘーネスとFCバイエルンへの移籍の可能性について交渉もしていた。結局、彼が選んだのはFCリバプールだったことはよく知られている。
エル・マラの契約は、昨年夏に2030年まで延長されたばかりで、2030年まで有効である。契約には退団条項は盛り込まれていないため、エフツェーは売却により多額の収入を見込むことができる。しかし、ブンデスリーガから降格した場合、交渉の立場は大幅に悪化するだろう。
エル・マラは、ほぼケルンの生命保険のような存在だ。
5試合勝ちなしのケルンは、順位表の下位に転落した。25試合を終えて、勝ち点はわずか24ポイントで、順位表15位のマインツ05と降格圏のザンクトパウリと同じだ。その後に続くのは、VfLヴォルフスブルク（20ポイント）と、すでに降格が決まっている1. FCハイデンハイム（14ポイント）だ。
エル・マラがいなければ、ケルンの状況は間違いなくさらに厳しいものになっていただろう。8得点で、このティーンエイジャーはケルンで最も得点力の高い選手である。しかし、ルカス・クヴァスニオク監督の下では、多くのファンには理解できないが、ユリアン・ナーゲルスマン監督には理解されているように、彼はしばしばベンチから出場している。さらに、4回のアシストも記録している。 11月の国際試合では、ドイツ代表監督が彼を代表に招集してその功績を称えた。しかし、デビューには至らず、最初の試合の後、彼はU-21代表に戻った。
サイード・エル・マラ：今シーズンの成績データ
ゲーム 27 ゴール 8 アシスト 4 出場時間 1,316