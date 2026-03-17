サイード・エル・マラのプレミアリーグ移籍が具体化しつつあるようだ。『ビルト』紙の報道によると、1.FCケルンのこのフォワードは、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンへの移籍を目指しているという。
翻訳者：
移籍のビッグニュースが迫っている！サイード・エル・マラスの両親がプレミアリーグのクラブへの移籍を承諾したと報じられている
それによると、息子のサイード（19）とマレク（20）の代理人として活動しているエル・マラの両親が、ブライトンに「移籍のゴーサイン」を出したという。
これに伴い、イングランドのクラブとFCケルンとの交渉が再開された。交渉は冬の移籍市場で決裂しており、当時ケルン側はエル・マラに対する3000万ユーロのオファーを拒否したとされている。
- Getty Images Sport
サイード・エル・マラ、ブライトンで年俸2000万ユーロのオファーを受ける
実際、この10代の選手を夏に売却すれば、ケルンはより高額な移籍金を得られる見込みだ。なぜなら、『Bild』紙によると、ブライトンはエル・マラへのオファーを「大幅に」引き上げる用意があるという。ケルンが3500万ユーロに加えボーナスを受け取れる可能性のある移籍モデルが検討されている。さらに、将来の再売却益の分配も含まれる見通しだ。
ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーに加え、かつてイングランドのウェストハムに所属していた新戦力プランナーのティム・シュタイデンも交渉に関与している。ブライトンは「この取引を迅速にまとめたい」と考えているという。
エル・マラにとっても、シーガルズへの移籍は魅力的な条件だ。5年契約で、総額2000万ユーロの年俸を受け取る見込みだ。出場回数に応じた段階的な昇給制度により、この金額はさらに増える可能性もある。 ドイツU-21代表選手の将来を巡る争奪戦において、ブライトンにはさらなる強みがある。プレミアリーグ12位の同クラブは、弟のマレクも獲得したいと考えているのだ。彼は現在、ケルンのU-21でプレーしている。他の関心を持つクラブには、このような考えはないようだ。
サイード・エル・マラは1.FCケルンと2030年まで契約を結んでいる
エル・マラは、今シーズンのケルンにとっての希望の光であり、ブンデスリーガの注目の新星の一人だ。 先週末、この10代の選手はHSV戦（1-1）で今季9得点目を挙げた。さらにエル・マラは4アシストも記録している。こうした数字と活躍ぶりは、多くのクラブの関心を集めている。数週間前から、彼は他のクラブとの関連が噂されている。ブライトンのプレミアリーグのライバルであるチェルシーやニューカッスル・ユナイテッドに加え、FCバルセロナやドイツの首位バイエルン・ミュンヘンへの移籍も取り沙汰されている。
エル・マラは2024年、ヴィクトリア・ケルンから22万5000ユーロでFCに加入したが、当初は1年間、前所属クラブでプレーした。契約は2030年まで残っており、ヴィクトリアは移籍金の10％を受け取る権利を確保しているとされる。
- Getty
1. FCケルンにおけるサイード・エル・マラスの成績データ
出場 28 得点 9 アシスト 4