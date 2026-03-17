移籍のビッグニュースが迫っている！サイード・エル・マラスの両親がプレミアリーグのクラブへの移籍を承諾したと報じられている

実際、この10代の選手を夏に売却すれば、ケルンはより高額な移籍金を得られる見込みだ。なぜなら、『Bild』紙によると、ブライトンはエル・マラへのオファーを「大幅に」引き上げる用意があるという。ケルンが3500万ユーロに加えボーナスを受け取れる可能性のある移籍モデルが検討されている。さらに、将来の再売却益の分配も含まれる見通しだ。

ケルンのスポーツディレクター、トーマス・ケスラーに加え、かつてイングランドのウェストハムに所属していた新戦力プランナーのティム・シュタイデンも交渉に関与している。ブライトンは「この取引を迅速にまとめたい」と考えているという。

エル・マラにとっても、シーガルズへの移籍は魅力的な条件だ。5年契約で、総額2000万ユーロの年俸を受け取る見込みだ。出場回数に応じた段階的な昇給制度により、この金額はさらに増える可能性もある。 ドイツU-21代表選手の将来を巡る争奪戦において、ブライトンにはさらなる強みがある。プレミアリーグ12位の同クラブは、弟のマレクも獲得したいと考えているのだ。彼は現在、ケルンのU-21でプレーしている。他の関心を持つクラブには、このような考えはないようだ。