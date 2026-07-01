Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

翻訳者：

「移籍のハンマー」、アデイエミの後継者を探しているのか？ BVBがブンデスリーガの新星について情報を得たと報じられている

ブンデスリーガ
バズマナ・トゥーレ
ホッフェンハイム
ボルシア・ドルトムント
カリム・アデイェミ
ジェイドン・サンチョ

ボルシア・ドルトムントはW杯出場選手を獲得しようとしている。一方、アデイエミとサンチョの去就はさらに先延ばしになる可能性がある。

BVBはサイド補強のため、TSGホッフェンハイムにバズーマナ・トゥーレの移籍条件を問い合わせた。

  • 火曜日のW杯ラウンド16でコートジボワール代表としてノルウェーに1-2で敗れ、トゥーレは大会を去った。昨季ブンデスリーガでは30試合に出場し5得点12アシストを記録し、注目の若手として輝いた。 

    ホッフェンハイムとは4000万ユーロで移籍できることで合意済みと伝えられる。だが海外クラブも獲得に動き、ドルトムントが交渉で優位に立てるかは不透明だ。 

    イングランドではリヴァプールFCが、9年間チームを支えたレジェンド、モハメド・サラーの後継者として左利きのトゥーレに注目している。だが現時点では、アトレティコ・マドリードが最有力だ。 

    同クラブは新筆頭株主アポロ・スポーツ・キャピタルの支援を受け、火曜日にはアレハンドロ・グリマルドを2500万ユーロで獲得するなど補強を急いでいる。

    • 広告
  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    「数百万の隔たり」：アデイエミとの合意には程遠い

    両サイドをこなすトゥーレは、BVBでアデイエミの後継者と見なされている。24歳の彼の去就は依然不透明だ。ドルトムントは2027年夏に彼をフリーで失う恐れがある。 

    契約延長交渉は難航している。ドルトムント首脳陣によると、代理人のホルヘ・メンデスが過大な要求をしているためだ。『Sport Bild』誌は、年俸と契約金で「数百万ユーロの隔たり」があると伝えている。アデイエミの現年俸は約650万ユーロだが、1,000万ユーロ以上を要求。すでに交渉は「不和」に陥っているという。

    そのためアデイエミ側は今夏の移籍を急いでいるが、現時点で要求を受け入れるクラブはない。最近はサウジ・プロリーグへの移籍が取り沙汰されている。 

    昨季はニコ・コヴァチ監督の下でレギュラー定着ならず。リーグ戦28試合に出場も平均出場時間は42分。2026年のブンデスリーガとCLでは計4得点にとどまった。

  • Jadon Sancho Aston Villa Europa League 2025-26Getty

    BVBには根気が必要：サンチョは土壇場での掘り出し物となるか？

    ボルシア首脳陣は、アデイエミだけでなくジャドン・サンチョの獲得でも根気が求められる。一時再獲得が噂されたが、26歳のサンチョに関する報道は最近減っている。 

    スポーツディレクターのオーレ・ブック氏はすでに彼の試合を視察したが、現時点で具体的な動きはない。サンチョのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は6月末に満了し、退団が確定している。 

    『Sport Bild』によると、BVBは移籍市場の終盤まで動かない計画で、高額オファーを期待するサンチョを“土壇場の掘り出し物”として獲得できるかもしれないと踏んでいる。右利きの彼は直近で年俸1500万ユーロを稼いでいた。

    サンチョが最高のパフォーマンスを見せたのは、2017～2021年のドルトムント1期目だった。 その後、マンチェスター・ユナイテッドは8500万ユーロを支払って獲得したが、イングランドではブンデスリーガ時代の活躍を維持できず、85試合で12ゴール6アシストにとどまった。BVB、チェルシー、アストン・ヴィラへレンタル移籍し、ヨーロッパリーグ優勝チームでは39試合で1ゴールしか挙げられなかった。

クラブ親善試合
Oberhausen crest
Oberhausen
RWO
ボルシア・ドルトムント crest
ボルシア・ドルトムント
BVB