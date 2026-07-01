BVBはサイド補強のため、TSGホッフェンハイムにバズーマナ・トゥーレの移籍条件を問い合わせた。
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「移籍のハンマー」、アデイエミの後継者を探しているのか？ BVBがブンデスリーガの新星について情報を得たと報じられている
火曜日のW杯ラウンド16でコートジボワール代表としてノルウェーに1-2で敗れ、トゥーレは大会を去った。昨季ブンデスリーガでは30試合に出場し5得点12アシストを記録し、注目の若手として輝いた。
ホッフェンハイムとは4000万ユーロで移籍できることで合意済みと伝えられる。だが海外クラブも獲得に動き、ドルトムントが交渉で優位に立てるかは不透明だ。
イングランドではリヴァプールFCが、9年間チームを支えたレジェンド、モハメド・サラーの後継者として左利きのトゥーレに注目している。だが現時点では、アトレティコ・マドリードが最有力だ。
同クラブは新筆頭株主アポロ・スポーツ・キャピタルの支援を受け、火曜日にはアレハンドロ・グリマルドを2500万ユーロで獲得するなど補強を急いでいる。
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「数百万の隔たり」：アデイエミとの合意には程遠い
両サイドをこなすトゥーレは、BVBでアデイエミの後継者と見なされている。24歳の彼の去就は依然不透明だ。ドルトムントは2027年夏に彼をフリーで失う恐れがある。
契約延長交渉は難航している。ドルトムント首脳陣によると、代理人のホルヘ・メンデスが過大な要求をしているためだ。『Sport Bild』誌は、年俸と契約金で「数百万ユーロの隔たり」があると伝えている。アデイエミの現年俸は約650万ユーロだが、1,000万ユーロ以上を要求。すでに交渉は「不和」に陥っているという。
そのためアデイエミ側は今夏の移籍を急いでいるが、現時点で要求を受け入れるクラブはない。最近はサウジ・プロリーグへの移籍が取り沙汰されている。
昨季はニコ・コヴァチ監督の下でレギュラー定着ならず。リーグ戦28試合に出場も平均出場時間は42分。2026年のブンデスリーガとCLでは計4得点にとどまった。
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BVBには根気が必要：サンチョは土壇場での掘り出し物となるか？
ボルシア首脳陣は、アデイエミだけでなくジャドン・サンチョの獲得でも根気が求められる。一時再獲得が噂されたが、26歳のサンチョに関する報道は最近減っている。
スポーツディレクターのオーレ・ブック氏はすでに彼の試合を視察したが、現時点で具体的な動きはない。サンチョのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は6月末に満了し、退団が確定している。
『Sport Bild』によると、BVBは移籍市場の終盤まで動かない計画で、高額オファーを期待するサンチョを“土壇場の掘り出し物”として獲得できるかもしれないと踏んでいる。右利きの彼は直近で年俸1500万ユーロを稼いでいた。
サンチョが最高のパフォーマンスを見せたのは、2017～2021年のドルトムント1期目だった。 その後、マンチェスター・ユナイテッドは8500万ユーロを支払って獲得したが、イングランドではブンデスリーガ時代の活躍を維持できず、85試合で12ゴール6アシストにとどまった。BVB、チェルシー、アストン・ヴィラへレンタル移籍し、ヨーロッパリーグ優勝チームでは39試合で1ゴールしか挙げられなかった。