火曜日のW杯ラウンド16でコートジボワール代表としてノルウェーに1-2で敗れ、トゥーレは大会を去った。昨季ブンデスリーガでは30試合に出場し5得点12アシストを記録し、注目の若手として輝いた。

ホッフェンハイムとは4000万ユーロで移籍できることで合意済みと伝えられる。だが海外クラブも獲得に動き、ドルトムントが交渉で優位に立てるかは不透明だ。

イングランドではリヴァプールFCが、9年間チームを支えたレジェンド、モハメド・サラーの後継者として左利きのトゥーレに注目している。だが現時点では、アトレティコ・マドリードが最有力だ。

同クラブは新筆頭株主アポロ・スポーツ・キャピタルの支援を受け、火曜日にはアレハンドロ・グリマルドを2500万ユーロで獲得するなど補強を急いでいる。