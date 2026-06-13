土曜、ケルンのタブロイド紙『エクスプレス』は、クライヒガウのクラブが人気攻撃的選手獲得に動く予定だと報じた。TSGは「エル・マラ」を説得するため、「高額な移籍金、破格の年俸、長期契約」を提示する「大胆な攻勢」に出るという。
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「移籍のデマ」：ブンデスリーガのクラブが、ケルンのサイード・エル・マラへの「大胆なアプローチ」計画を否定。
TSGはXで反応し、この報道を嘲笑した。「こんなに馬鹿げた移籍のデマは久しぶりだ」とクラブはツイートし、名前を使った駄洒落とアヒルの絵文字を添えた。
ホッフェンハイムは噂が広がる前に勢いを削いだ。
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ボルシア・ドルトムントもエル・マラに興味を示している。
ケルンは19歳のエル・マラが移籍を希望する場合、今夏に売却して利益を得たいと考えている。当初関心を示したブライトンは昨夏も獲得を 시도したが交渉は決裂した。 先日にはブレントフォードが最大5000万ユーロを提示する用意があったが、エル・マラ本人が移籍を拒否したと報じられた。
家族兼アドバイザーは国内移籍を望んでいるという。好スタートを切った今季も活躍を続けたため、ドルトムントが興味を示す。だが、ケルンが求める5000万ユーロをドルトムントが払う見込みはない。
エル・マラは昨夏ヴィクトリア・ケルンから復帰し、ブンデスリーガ初シーズンで代表にも選ばれた。
2025/26シーズンのサイード・エル・マラの成績：
ゲーム： 36 出場時間： 2038 得点: 13 アシスト： 5