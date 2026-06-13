「移籍のデマ」：ブンデスリーガのクラブが、ケルンのサイード・エル・マラへの「大胆なアプローチ」計画を否定。

ケルンは19歳のエル・マラが移籍を希望する場合、今夏に売却して利益を得たいと考えている。当初関心を示したブライトンは昨夏も獲得を 시도したが交渉は決裂した。 先日にはブレントフォードが最大5000万ユーロを提示する用意があったが、エル・マラ本人が移籍を拒否したと報じられた。

家族兼アドバイザーは国内移籍を望んでいるという。好スタートを切った今季も活躍を続けたため、ドルトムントが興味を示す。だが、ケルンが求める5000万ユーロをドルトムントが払う見込みはない。

エル・マラは昨夏ヴィクトリア・ケルンから復帰し、ブンデスリーガ初シーズンで代表にも選ばれた。