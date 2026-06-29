この物語はイドリス・ブスタから始まる。彼はアムステルダムのデ・バルシェス地区生まれで、1998年11月のドイツ戦でフランク・ライカールトから代表デビューの機会を与えられた。オランダで生まれたモロッコ系選手として初めて代表に選ばれたのだ。

当時モロッコ側から連絡はなかったため、代表選択を巡る議論は起こらなかった。

その後、彼はオランダ代表で3試合に出場したものの、いずれも親善試合だったため、当時のFIFA規定に基づきモロッコ代表として2試合に出場した。

とはいえ、この転向を政治問題に帰結させるのは単純化しすぎである。二重国籍を持つ選手にとって、代表選択は家族や文化、機会の影響を受ける極めて個人的な決断だからだ。

だが、オランダサッカー協会とモロッコサッカー協会の関係は根本的に変わった。2026年ワールドカップに出場する選手約4人に1人は、代表する国以外で生まれている。

出場48チームの約8チームでは国外生まれの選手数が国内生まれと同数以上で、現代サッカーと移民の流れが密接に結びついていることを示している。

その変化を最も象徴するのが「アトラスのライオンズ」だ。モハメド・ワヒビ監督が選んだ26人のうち19人が海外生まれである。