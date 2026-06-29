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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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移民とアイデンティティ……モロッコ対オランダの試合は、単なる一戦以上の意味を持つ。

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ハキム・ツィエク
ヌサイル・マズラウィ
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4年に一度、ワールドカップは歴史・移民・アイデンティティが交差する場となり、各代表チームがピッチの枠を超えた物語を紡ぐ。 

アイデアを世界に発信する国、選手を輩出する国、最近は両方を兼ねる国も増えている。

BBC Sportは、2026年大会の対戦カードの中でも特にラウンド32のオランダ対モロッコ戦がその関係を象徴すると報じている。

長年にわたり、オランダで生まれモロッコ系ルーツを持つ選手は、当然オランダ代表を選ぶとされてきた。

かつては代表レベルに達したモロッコ系選手なら迷わずオランダを選ぶのが通説だったが、現在は状況が変わっている。

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    オランダとモロッコの両連盟の関係の変化

    この物語はイドリス・ブスタから始まる。彼はアムステルダムのデ・バルシェス地区生まれで、1998年11月のドイツ戦でフランク・ライカールトから代表デビューの機会を与えられた。オランダで生まれたモロッコ系選手として初めて代表に選ばれたのだ。

    当時モロッコ側から連絡はなかったため、代表選択を巡る議論は起こらなかった。

    その後、彼はオランダ代表で3試合に出場したものの、いずれも親善試合だったため、当時のFIFA規定に基づきモロッコ代表として2試合に出場した。

    とはいえ、この転向を政治問題に帰結させるのは単純化しすぎである。二重国籍を持つ選手にとって、代表選択は家族や文化、機会の影響を受ける極めて個人的な決断だからだ。

    だが、オランダサッカー協会とモロッコサッカー協会の関係は根本的に変わった。2026年ワールドカップに出場する選手約4人に1人は、代表する国以外で生まれている。

    出場48チームの約8チームでは国外生まれの選手数が国内生まれと同数以上で、現代サッカーと移民の流れが密接に結びついていることを示している。

    その変化を最も象徴するのが「アトラスのライオンズ」だ。モハメド・ワヒビ監督が選んだ26人のうち19人が海外生まれである。

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  • MOROCCO-FRANCE-FBL-WC-2026AFP

    モロッコは二重国籍の選手の発掘に力を入れている

    10年以上前、モロッコサッカー連盟は欧州の二重国籍選手発掘へ大規模投資を開始した。

    スカウトはフランス、ベルギー、スペイン、オランダに展開し、才能ある選手だけでなく、その家族とも早期から関係を築いてきた。

    モロッコサッカー協会の元テクニカルディレクター、ピム・フェルベック氏は、スカウト対象は選手本人だけでなく、意思決定に大きな影響を与える家族も重視していたと説明した。

    この戦略は代表チームを大きく変えた。2018年W杯ではオランダ生まれの選手5人が代表入りした。

    4年後、モロッコがアフリカ勢初で準決勝に進出したメンバーには国外生まれが14人もいた。

    この変化は一夜にして起きたわけではない。ブスタの時代を経て、イブラヒム・アフェライのような選手はオランダ代表を選ぶことが多かった。

    その間もモロッコは代表招集前から二重国籍選手との絆を育み、戦略を練り続けた。

  • Morocco v Peru: International FriendlyGetty Images Sport

    世代交代、そしてジヤシュの決断

    この変革を最も体現したのはハキム・ジヤシュだ。ドロンテン生まれの彼は、オランダの育成システムで育ち、各年代別代表を経て2015年にA代表に招集された。

    負傷でデビューは叶わなかったが、その出来事は親善試合を欠場した以上の意味を持つ。

    ヨス・ヘディンク監督の退任後、代表スタッフの変更で彼は十分に評価されていないと感じた。一方、モロッコ代表は彼を「不可欠な存在」として迎え入れた。

    モロッコサッカー連盟の幹部は彼に継続的に連絡を取り、長期ビジョンを示し、代表の中核として迎える計画を提示した。

    その年後半、ジヤシュがモロッコ代表を選択したとき、オランダ中が驚いた。

    彼は「いつも自分はモロッコ人だと感じていた。選択は心で決めるものだ」と語った。

    モロッコでは、二重国籍の有望株が欧州強豪国を選ぶのが通例だったが、オランダリーグ屈指の選手が「風車」ではなく「アトラスの獅子」を選んだ。

    ナシール・メズラウィ（ライデルドルプ出身、アヤックス育ち）、スフィアン・アムラバト（ハウゼン育ち）、アンス・サラフディン（オランダのサッカー学校育ち）も同様だった。

    一方、スペイン生まれのイスマイル・アル＝サイバリは、育成年代をほぼアイントホーフェンのアカデミーで過ごした。

    彼らがロナルド・クーマン率いるオランダ代表のベストメンバーに入れるかどうかは、本質的な問題ではない。

    彼らはオランダの育成システムが生んだエリートだが、今は国際舞台でオランダのライバルを支えている。

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