この変革を最も体現したのはハキム・ジヤシュだ。ドロンテン生まれの彼は、オランダの育成システムで育ち、各年代別代表を経て2015年にA代表に招集された。
負傷でデビューは叶わなかったが、その出来事は親善試合を欠場した以上の意味を持つ。
ヨス・ヘディンク監督の退任後、代表スタッフの変更で彼は十分に評価されていないと感じた。一方、モロッコ代表は彼を「不可欠な存在」として迎え入れた。
モロッコサッカー連盟の幹部は彼に継続的に連絡を取り、長期ビジョンを示し、代表の中核として迎える計画を提示した。
その年後半、ジヤシュがモロッコ代表を選択したとき、オランダ中が驚いた。
彼は「いつも自分はモロッコ人だと感じていた。選択は心で決めるものだ」と語った。
モロッコでは、二重国籍の有望株が欧州強豪国を選ぶのが通例だったが、オランダリーグ屈指の選手が「風車」ではなく「アトラスの獅子」を選んだ。
ナシール・メズラウィ（ライデルドルプ出身、アヤックス育ち）、スフィアン・アムラバト（ハウゼン育ち）、アンス・サラフディン（オランダのサッカー学校育ち）も同様だった。
一方、スペイン生まれのイスマイル・アル＝サイバリは、育成年代をほぼアイントホーフェンのアカデミーで過ごした。
彼らがロナルド・クーマン率いるオランダ代表のベストメンバーに入れるかどうかは、本質的な問題ではない。
彼らはオランダの育成システムが生んだエリートだが、今は国際舞台でオランダのライバルを支えている。