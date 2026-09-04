『A Bola』によると、パリのクラブと親しい関係にある著名なフランス人インフルエンサーのジャメルが、このMFの車選びの裏にあった崇高な意図を明かした。 「お伝えしておくと、ジョアン・ネヴェスが実際にバンでキャンパスに来たのは事実だ。ただ、これには理由があった。その理由を知れば、彼をさらに称賛したくなるし、どれほど並外れた人間であるかが分かる」

ジャメルはさらに、荷物の慈善目的についてこう説明した。 「この2度の欧州王者は、バンの後部に何百もの品物を積んでおり、それをPSG財団が支援する慈善団体に届けたんだ！」