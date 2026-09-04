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翻訳者：
移動手段以上の意味があった！ ジョアン・ネヴェスが質素なカーゴバンでPSGのトレーニングに現れた秘密の理由が明らかに。
MFが質素なバンを運転
ポルトガル代表MFネベスは今週初め、ポルトガル登録の貨物バンを自ら運転してPSGのトレーニングセンターに到着し、大きな注目を集めた。トップレベルのサッカー選手といえば超高級スーパーカーを何台も所有しているイメージが強いため、その印象的な光景はすぐさまオンラインで拡散した。最近、体調不良から回復したばかりの若きプレーメーカーは、施設内に入る前にサポーターを温かく迎え、サインに応じた。
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内部関係者が慈善活動の目的を明かす
『A Bola』によると、パリのクラブと親しい関係にある著名なフランス人インフルエンサーのジャメルが、このMFの車選びの裏にあった崇高な意図を明かした。 「お伝えしておくと、ジョアン・ネヴェスが実際にバンでキャンパスに来たのは事実だ。ただ、これには理由があった。その理由を知れば、彼をさらに称賛したくなるし、どれほど並外れた人間であるかが分かる」
ジャメルはさらに、荷物の慈善目的についてこう説明した。 「この2度の欧州王者は、バンの後部に何百もの品物を積んでおり、それをPSG財団が支援する慈善団体に届けたんだ！」
謙虚さに称賛が集まる
この気前のいい行動によって、スター選手が塩漬けのタラを運んでいるとか、引っ越しをしているといった軽い冗談として広がっていたネット上の反応は、たちまち本物の称賛へと変わった。ジャメルはこの選手の気取らない人柄を強調し、「これは、彼がどれほど信じられないほど謙虚で、非常に強いチームスピリットを持った人物であるかを何よりも物語っている」と語った。
- PsnewZ
エンリケ、中盤復帰を画策
先週末に離脱を強いられた体調不良から完全回復したネヴェスは、ルイス・エンリケ監督の先発メンバーに再び食い込むことへ強く意識を向けている。 パリ・サンジェルマンは今週金曜日、リーグ・アンでモナコと対戦する準備を進めている。開幕から2試合連続引き分けとなっており、今季リーグ戦初勝利で流れを変えたいところだ。ポルトガル人プレーメーカーの絶好のタイミングでの復帰は、連覇中の王者にとって大きな追い風となる。チームは勝利の感覚を早急に取り戻そうとしている。
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