ハーウッド＝ベリスは、古巣を封じることに集中している。守備のポジションながら、得点力抜群のノルウェー人ストライカー、アーリング・ハーランドと対峙する可能性もある。

マンチェスター・シティをどう崩すか問われると、ロングは「まさに百万ドルの質問だ。サウサンプトンはプレッシャーがない。誰もが彼らの敗北を予想しているから。ホームで全力を出せば、負けることはない。

相手は絶好調で、その自信が大きな力になる。サウサンプトンはボール支配に慣れているが、シティ相手ではそう簡単にはいかない。非常に厳しい戦いになるはずだ。

「それでも彼らはここまで勝ち進んできた。首位のアーセナルにも勝った。信念を持ってピッチで全力を尽くせば、やれるはずだ」

準々決勝ではMFシェイ・チャールズの劇的な決勝点でアーセナルを下した。FAカップ決勝やチャンピオンシップ・プレーオフ決勝で再びウェンブリーに戻る可能性もある。

昇格が最優先かと問われたロングは「ファンはリーグ戦を楽しんでいるし、FAカップも大切だ」と語った。 最後に勝ったのは1976年だが、いまだにその話で盛り上がる。だから決勝に進めば……もう一方の準決勝はリーズが勝つと見ており、そうなればFAカップを獲る絶好の機会だ。

プレミアリーグでプレーするのも素晴らしいですが、あのカップを手にし、思い出を作り、子どもたちや家族と過ごす一日を優先するのではないでしょうか。」