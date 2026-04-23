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秘密兵器？ サウサンプトンのFAカップ準決勝ウェンブリー行きを前に、テイラー・ハーウッド＝ベリスはマンUレジェンド、ロイ・キーンの信頼を得ている。キーンはマンCを倒すのが大好きだった。
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ハーウッド＝ベリスはキーンに続き、再びウェンブリーでプレーする。
今シーズンチャンピオンシップ上位2位を狙うサウサンプトンは土曜、ウェンブリーへ。旧ウェンブリーは元ユナイテッド主将キーンにとって馴染み深い舞台だ。
彼はマンチェスター・シティとの記憶に残るダービーでも対決し、多くの勝利を収めた。そのため、今週末の北ロンドンでの試合にも注目するだろう。なぜなら、セインツのDFハーウッド＝ベリスは彼の娘リアと婚約しているからだ。
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、キーンはハーウッド＝ベリスに助言するのだろうか？
サウサンプトンのサポーターたちは、クラブの公式トレーニングウェアパートナーが提供する「ミッドナイト・エクスプレス」でウェンブリーへ向かう。プレミアリーグ優勝候補との一戦を前に、彼らはあらゆる支援を歓迎する。
キーンのサポートについて、元セインツでアイルランド代表だったロングはGOALに語った。「難しいよ。ロイのスタイルは彼にとって自然だったから。代表で彼からパスの出し方を教わったのを覚えてる。できないと彼は理解できなかった。
彼はハーウッド＝ベリスに正直に向き合い、ありのままを伝えるだろう。味方は多いが、彼自身も苦労して這い上がってきた。
「彼は今、まさにブレークしようとしている。これまで結果が出なかったが、バーンリーへのレンタル移籍を経てセインツに加入し、底力を見せている。イングランド代表でも得点を挙げ、未来は明るい」
- Midnite
ハーウッド＝ベリスはサウサンプトンの主将になる運命にあるのだろうか？
ハーウッド＝ベリスは2023年、U-21欧州選手権でイングランド代表として優勝し、ヤング・ライオンズではキャプテンマークを巻いた。2024年11月のアイルランド戦ではA代表デビューを飾り、得点を記録。その試合を解説していたのがキーンだった。
マンチェスター・シティの伝説的アカデミー出身で、すでに一部試合でキャプテンマークを巻く24歳のセンターバックについて、将来サウサンプトンのキャプテンになる可能性を問われたロングは、次のように語った。 「彼とプレーした選手を何人か知っている。彼は陽気で、ロッカールームでも活気がある。チーム内での振る舞いも良い。だが試合当日になるとスイッチが入り、完全に集中する。
「彼にはジャック・スティーブンスがいる。彼は現在、クラブのキャプテンだ。私もジャックとプレーしたことがあるが、彼も同じようなメンタリティの持ち主だ。きっと彼はハーウッド＝ベリスを指導し、少しばかり手ほどきをしてくれるだろう。
とはいえ、彼にはまだ上の段階がある。ジャックが永遠にいるわけではないから、ハウウッド＝ベリスにとってはそれが次のステップになるだろう。だが、そのための時間はまだたっぷりある」
サウサンプトンは、ハーランドとマンチェスター・シティをどう止めればよいのか？
ハーウッド＝ベリスは、古巣を封じることに集中している。守備のポジションながら、得点力抜群のノルウェー人ストライカー、アーリング・ハーランドと対峙する可能性もある。
マンチェスター・シティをどう崩すか問われると、ロングは「まさに百万ドルの質問だ。サウサンプトンはプレッシャーがない。誰もが彼らの敗北を予想しているから。ホームで全力を出せば、負けることはない。
相手は絶好調で、その自信が大きな力になる。サウサンプトンはボール支配に慣れているが、シティ相手ではそう簡単にはいかない。非常に厳しい戦いになるはずだ。
「それでも彼らはここまで勝ち進んできた。首位のアーセナルにも勝った。信念を持ってピッチで全力を尽くせば、やれるはずだ」
準々決勝ではMFシェイ・チャールズの劇的な決勝点でアーセナルを下した。FAカップ決勝やチャンピオンシップ・プレーオフ決勝で再びウェンブリーに戻る可能性もある。
昇格が最優先かと問われたロングは「ファンはリーグ戦を楽しんでいるし、FAカップも大切だ」と語った。 最後に勝ったのは1976年だが、いまだにその話で盛り上がる。だから決勝に進めば……もう一方の準決勝はリーズが勝つと見ており、そうなればFAカップを獲る絶好の機会だ。
プレミアリーグでプレーするのも素晴らしいですが、あのカップを手にし、思い出を作り、子どもたちや家族と過ごす一日を優先するのではないでしょうか。」
- Midnite
次の停車駅はウェンブリー！さあ、ミッドナイト・エクスプレスに乗りましょう
ブリストル・シティ戦で2－2の引き分けとなり、公式戦20試合無敗を達成したセインツのファンは、高揚した気分でロンドン北部へ向かう。
ファンからの要望に応え、公式トレーニングウェアパートナーのミッドナイトが豪華バス「ミッドナイト・エクスプレス」を無料運行。4月25日（土）のFAカップ準決勝マンチェスター・シティ戦へファンを送迎する。同サービスは今季初実施以来、好評を博している。