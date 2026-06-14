秘密と真実…ウルグアイ戦を前にサウジアラビアを震撼させる衝撃的な数字

サウジアラビア代表は、火曜未明に開催される2026年ワールドカップ初戦でウルグアイ代表と対戦する。スペインやカーボベルデと同組のグループHで、「アル・アハル（緑の軍団）」は南米の強豪を相手に好スタートを狙う。
チームは、新監督ゲオルギオス・ドニス率いるギリシャ人体制の下、フランス人前監督エルヴェ・ルナールの後任として完璧な立ち上がりを目指す。
サウジアラビア代表は、火曜未明に開催される2026年ワールドカップ初戦でウルグアイ代表と対戦する。スペインやカーボベルデと同組のグループHで、「アル・アハル（緑の軍団）」は南米の強豪を相手に好スタートを狙う。
チームは、新監督ゲオルギオス・ドニス率いるギリシャ人体制の下、フランス人前監督エルヴェ・ルナールの後任として完璧な立ち上がりを目指す。
統計・データ分析の世界的ネットワーク「オプタ」は、ウルグアイ代表が勝ち点3を得る可能性が高いと予測した。 スーパーコンピュータが2万5000回シミュレーションを行った結果、ウルグアイの勝利確率は64.7％、サウジアラビアは13.9％、引き分けは21.4％だった。
この数字は、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが率いるチームの苦戦を予言している。サウジアラビア代表はアジア予選で苦戦し、3次予選3位通過後、4次予選でイラクとインドネシアに勝ちようやく本戦出場を決めた。
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12試合で10得点にとどまったことが原因でエルヴェ・ルナール監督が退任し、ドニス監督が就任した。 ドニス監督就任後、代表はプエルトリコに3-0で勝ち、セネガルと0-0で引き分けたが、初陣ではエクアドルに敗れた。
2022年ワールドカップの開幕戦でアルゼンチンに歴史的勝利を収めたものの、 オプタは、ウルグアイ戦で再び番狂わせを起こすのは容易ではないと分析する。サウジアラビア代表はワールドカップ19試合中13試合（勝率68％）で敗れており、15試合以上を戦ったチームの中で最も高い敗戦率だ。
さらに、同代表が無失点で終えた試合は、1994年大会でサエード・アル・オワイランのゴールでベルギーに勝った1度だけ。その大会ではベスト16進出という最高成績を残した。
ファンはファラス・アル・ブライカンとサレム・アル・ドスリーに期待している。アル・ブライカンは予選5得点を挙げ、アル・ドスリーは経験とリーダーシップでチームを牽引する。
一方のウルグアイは、1930年の第1回大会と1950年に優勝した輝かしい歴史を持つ。
チームを率いるのはベテラン監督マルセロ・ビエルサで、2002年のアルゼンチン、2010年のチリに続き3度目の指揮となる。
南米予選4位で本大会へ進出し、アウェーでアルゼンチンに勝利した唯一のチームでもある。FWダールウィン・ヌニェスは7ゴール（得点・アシスト）を記録した。
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数字はウルグアイ有利を示すが、ワールドカップの初戦では1勝4分3敗と苦戦している。
両チームのワールドカップでの唯一の対戦は2018年大会のグループステージで、ウルグアイがルイス・スアレスのゴールで1-0と勝利した。親善試合では2014年にリヤドで行われ、1-1の引き分けだった。
スーパーコンピュータの予測とサウジアラビア支持者の期待が交錯する中、真の決着はピッチでつく。サウジアラビアは4年前アルゼンチンに勝ったように、再びサプライズを起こすつもりだ。