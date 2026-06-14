秘密と真実…ウルグアイ戦を前にサウジアラビアを震撼させる衝撃的な数字

統計・データ分析の世界的ネットワーク「オプタ」は、ウルグアイ代表が勝ち点3を得る可能性が高いと予測した。 スーパーコンピュータが2万5000回シミュレーションを行った結果、ウルグアイの勝利確率は64.7％、サウジアラビアは13.9％、引き分けは21.4％だった。

この数字は、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが率いるチームの苦戦を予言している。サウジアラビア代表はアジア予選で苦戦し、3次予選3位通過後、4次予選でイラクとインドネシアに勝ちようやく本戦出場を決めた。

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12試合で10得点にとどまったことが原因でエルヴェ・ルナール監督が退任し、ドニス監督が就任した。 ドニス監督就任後、代表はプエルトリコに3-0で勝ち、セネガルと0-0で引き分けたが、初陣ではエクアドルに敗れた。