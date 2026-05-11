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Jochen Tittmar

翻訳者：

「秘密ではない」：FCバイエルン・ミュンヘンの移籍候補が注目を集める

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ギヴァイロ・リードが沈黙を破り、ロッテルダムを離れる意向を示唆。19歳のオランダ人DFは、今夏バイエルンへ移籍するのだろうか？

フェイエノールトがAZアルクマールと1-1で引き分けた後、オランダのトップタレントはESPNにこう語った。「クラブが私を注目していることや、夏に移籍する可能性があることは秘密ではありません。私も隠すつもりはありません。 まだ決断はしておらず、今はフェイエノールトと契約している。ホームでの最後の試合だった可能性もあるが、今は断言したくない」

  • Skyによると、リード側とドイツの最多優勝クラブとの交渉は最近停滞している。理由は移籍金の額で、フェイエノールトは3000万ユーロ前後を求めているとされる。まだトップで十分に活躍していない10代選手としては高額だ。

    バイエルンは、2025/26シーズンに太腿の怪我で戦線を離脱しているリードのパフォーマンスに不安があり、この額を簡単に払うつもりはない。

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    マンチェスター・シティもリードに興味を示しているようだ。

    リードがトップレベルで通用する才能を持つことは明らかだ。エールディヴィジ53試合で16得点（5ゴール、11アシスト）を記録し、チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグでも国際経験を積んでいる。攻撃力に優れた現代的なサイドバックとして、バイエルンが求める資質を備えている。

    しかし『Bild』と『Sky Sports』によると、マンチェスター・シティも右SB争奪戦に参入。シーズン終盤に19歳を注視し、交渉を検討しているという。 

    契約は2029年まで残っており、移籍金はさらに上昇する見込みだ。リヴァプールも興味を示したが、今冬の獲得は見送った。

  • ギヴァイロ・リード：プロサッカーでの成績

    シーズンクラブ試合得点アシスト
    2022/23FCヴォレンダム1--
    2023/24フェイエノールト1--
    2024/25フェイエノールト3738
    2025/26フェイエノールト1923
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