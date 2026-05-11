「秘密ではない」：FCバイエルン・ミュンヘンの移籍候補が注目を集める

Skyによると、リード側とドイツの最多優勝クラブとの交渉は最近停滞している。理由は移籍金の額で、フェイエノールトは3000万ユーロ前後を求めているとされる。まだトップで十分に活躍していない10代選手としては高額だ。

バイエルンは、2025/26シーズンに太腿の怪我で戦線を離脱しているリードのパフォーマンスに不安があり、この額を簡単に払うつもりはない。