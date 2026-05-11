フェイエノールトがAZアルクマールと1-1で引き分けた後、オランダのトップタレントはESPNにこう語った。「クラブが私を注目していることや、夏に移籍する可能性があることは秘密ではありません。私も隠すつもりはありません。 まだ決断はしておらず、今はフェイエノールトと契約している。ホームでの最後の試合だった可能性もあるが、今は断言したくない」
AFP
翻訳者：
「秘密ではない」：FCバイエルン・ミュンヘンの移籍候補が注目を集める
Skyによると、リード側とドイツの最多優勝クラブとの交渉は最近停滞している。理由は移籍金の額で、フェイエノールトは3000万ユーロ前後を求めているとされる。まだトップで十分に活躍していない10代選手としては高額だ。
バイエルンは、2025/26シーズンに太腿の怪我で戦線を離脱しているリードのパフォーマンスに不安があり、この額を簡単に払うつもりはない。
- AFP
マンチェスター・シティもリードに興味を示しているようだ。
リードがトップレベルで通用する才能を持つことは明らかだ。エールディヴィジ53試合で16得点（5ゴール、11アシスト）を記録し、チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグでも国際経験を積んでいる。攻撃力に優れた現代的なサイドバックとして、バイエルンが求める資質を備えている。
しかし『Bild』と『Sky Sports』によると、マンチェスター・シティも右SB争奪戦に参入。シーズン終盤に19歳を注視し、交渉を検討しているという。
契約は2029年まで残っており、移籍金はさらに上昇する見込みだ。リヴァプールも興味を示したが、今冬の獲得は見送った。
ギヴァイロ・リード：プロサッカーでの成績
シーズン クラブ 試合 得点 アシスト 2022/23 FCヴォレンダム 1 - - 2023/24 フェイエノールト 1 - - 2024/25 フェイエノールト 37 3 8 2025/26 フェイエノールト 19 2 3