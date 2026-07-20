2022年W杯優勝メンバーであるこの選手には、複数のクラブが関心を示している。今夏、彼はFIFA旗艦イベントの決勝でリオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表とともに世界王座の防衛に挑んだが、惜敗した。

国内では、アルバレスは依然としてラ・リーガのアトレティコ・マドリードに所属している。スペインで2年過ごした彼は、新たな挑戦を求めていると報じられている。バルセロナは、この26歳の才能がカンプ・ノウでロベルト・レヴァンドフスキの後継者として得点源となることを強く望んでいる。

だがクラブは依然として財政難であり、8度バロンドールを獲得したメッシを手放したように、もう一人の南米スターに巨額投資はできない。