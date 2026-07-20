Getty/GOAL
翻訳者：
「秘密ではない」――アーセナルが「素晴らしい」ジュリアン・アルバレスを獲得し、攻撃陣を強化。元アーセナルFWがガブリエル・ジェズスの移籍を予測。
バルセロナがアルバレス争奪戦に参入
2022年W杯優勝メンバーであるこの選手には、複数のクラブが関心を示している。今夏、彼はFIFA旗艦イベントの決勝でリオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表とともに世界王座の防衛に挑んだが、惜敗した。
国内では、アルバレスは依然としてラ・リーガのアトレティコ・マドリードに所属している。スペインで2年過ごした彼は、新たな挑戦を求めていると報じられている。バルセロナは、この26歳の才能がカンプ・ノウでロベルト・レヴァンドフスキの後継者として得点源となることを強く望んでいる。
だがクラブは依然として財政難であり、8度バロンドールを獲得したメッシを手放したように、もう一人の南米スターに巨額投資はできない。
- Getty/GOAL
移籍金：アルバレスの獲得には英国史上最高額の移籍金がかかる可能性がある。
アーセナルには資金に余裕があり、アルバレス獲得は大きなメリットがある。彼はプレミアリーグで数シーズンにわたり36得点を挙げ、2022-23シーズンの「トレブル」達成に貢献した。
契約が残り4年あるため、アトレティコは放出に消極的で、移籍金は1億5000万ユーロ（約1億2700万ポンド／1億7200万ドル）を要求するとされる。成立すれば英国最高額となる。
アーセナルは、1人の選手にそれだけの価値があるかを判断しなければならない。ただし、ヴィクトル・ギョケレスやカイ・ハヴェルツもいるため、ジェズスを放出する可能性もある。
アーセナル、ジェズスを放出し攻撃陣を補強へ
今夏、ストライカー陣に動きがあるかを問われたアーセナル「インヴィンシブル」のアリアディエールは、BetVictorオンラインカジノとの提携でGOALに語った。 「ジェズスはもう周知の通り、クラブは売却して資金を得たいと考えている。
彼自身も出場時間を求めて移籍するだろう。そうなれば、新ストライカーを迎える余地が生まれる。
今季好調のギョケレスがいるが、そのポジションを任せられる別の選手も必要になる。ハーヴェルツもそこでプレーできるし、ミケル監督も大一番では彼を前線に置くのが好きだ。
ただ、アルヴァレスがアーセナル移籍を望むなら、明日でも欲しい。彼は素晴らしい選手で、ワールドカップのイングランド戦でも証明した。自分とメッシのために走り、プレスもかける。そんなタイプをアーセナルで見てみたい。」
- Getty
アーセナルは2026-27シーズンに向け、新たな補強候補を検討している。
アーセナルはジェズスの買い手を探しているが、ヨーロッパや南米のクラブが興味を示している。彼はプレミアリーグ制覇に貢献し、エミレーツ・スタジアムを去る。
戦力補強が急務で、クラブは複数の候補を模索。高額移籍となるアルバレスではなく、昨季13得点を挙げたボーンマスのクルピなど、現実的なターゲットに切り替える可能性もある。
移籍市場は9月1日までオープンしているため、アーセナルには候補を絞り、交渉し、8月21日の昇格組コヴェントリー戦までに新戦力を加える時間的余裕がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。