ドイツ代表監督に内定したユルゲン・クロップは、W杯決勝でテレビ解説者として最後の出演を果たす。彼は最前列でメッシやヤマルら世界最高水準のサッカーを目の当たりにし、再び貴重な学びを得る。 前回王者のアルゼンチンや欧州王者のスペインなど、団結力で山をも動かすチームがそろう。一方、クロップが率いることになるドイツ代表は、いまも崩れ続けている。
翻訳者：
「私株式会社」、「一人称視点」、「無鉄砲者」！ユルゲン・クロップはドイツ代表監督として、ヘラクレスのような難題に直面する。
「『私』中心のチーム」「エゴイスト」「やる気のない選手たち」――『シュピーゲル』誌や『南ドイツ新聞』の大会総括は、W杯敗退チームに悪い印象を与えている。これはクロップ監督への警告だ。 報道を精査すれば、彼は前任者ユリアン・ナーゲルスマンの過ちを学び、再建に誰を頼れるかを見極められるだろう。スター周辺から情報が流れていてもだ。
全体像は、チームを見失った監督、プレッシャーに屈した選手、警告を無視したスタッフを示す。
苛立ち、不適切なコミュニケーション、空約束、選手の特徴に合わないシステム、偏った選手層、エクアドル戦での大幅なメンバー入れ替え――ナゲルスマンの失敗は明らかだ。 クロップにとって重要なのは、DFB関係者の「職責が重すぎたか、時期尚早だったか」という証言だ。彼は前任者より20歳以上年上で経験は豊富だが、コミュニケーション面では省察が必要だ。
さらに、彼を支える有能なスタッフも不可欠だ。W杯代表団の一人は「ユリアンは羅針盤を見失った」と語った。スポーツディレクターのルディ・フェラーも、マネージングディレクターのアンドレアス・レッティグも、この状況を正さなかった。むしろナゲルスマンに好きにさせていた。フェラーは留任し、レッティグの後任にはペル・メルテザッカーが浮上している。
- (C)Getty Images
ドイツ代表のW杯失態：ムシアラとヴィルツは「自分本位」、キミッヒは野心的すぎ、ゴレツカは厄介者か？
ある選手の家族訪問に関する話があれば、新指導陣は統制を強化するだろう。「サッカーだけが邪魔だった」と語られている。内部関係者は「一部に悪影響もあった」と指摘。ジャマル・ムシアラやフロリアン・ヴィルツのような若手は「みんな良い子だが、 しかし、彼らにはドキュメンタリーやグッズ、SNSなど多方面から引きずり回されている」とDFB関係者は語り、それは度を越していると指摘する。別の内部関係者は「一部の才能ある選手が外部からの無数の誘惑にさらされ、『自分一人だけの会社』のように扱われている。その結果、試合そのものが二の次になる」と強調。さらに別の関係者は「エゴを前面に出した選手が多すぎる」と指摘した。
ジョシュア・キミッヒについては、誰もそうは言わない。むしろ、鼠径部を痛めながら16強戦を戦った彼は、抑えきれない野心の象徴だ。それでも「少しやりすぎ」との声もある。 レオン・ゴレツカが「自分の好きなようにやっていた」と批判された件も同様だ。控えに降格されたことに失望し、パラグアイ戦のPKを拒否したとも報じられた。「その時、レオンは『やる気ない』と言った」と関係者は語るが、SIDの情報筋は「でたらめ」と一蹴する。
メッシとヤマルが世界最大の舞台で魔法のようなプレーを披露する一方、キミッヒやゴレツカらは休暇先でW杯を振り返っている。ヴィルツは海辺で、ハヴェルツはDFBのユニフォームを着た幼い息子と過ごし、スティラーはマヨルカで踊っている。
ではクロップ監督は？マッツ・フンメルスはMagentaTVで「彼はチームを再構築する」と断言した。
何が問題なのか、彼はもう分かっている。
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