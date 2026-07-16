ある選手の家族訪問に関する話があれば、新指導陣は統制を強化するだろう。「サッカーだけが邪魔だった」と語られている。内部関係者は「一部に悪影響もあった」と指摘。ジャマル・ムシアラやフロリアン・ヴィルツのような若手は「みんな良い子だが、 しかし、彼らにはドキュメンタリーやグッズ、SNSなど多方面から引きずり回されている」とDFB関係者は語り、それは度を越していると指摘する。別の内部関係者は「一部の才能ある選手が外部からの無数の誘惑にさらされ、『自分一人だけの会社』のように扱われている。その結果、試合そのものが二の次になる」と強調。さらに別の関係者は「エゴを前面に出した選手が多すぎる」と指摘した。

ジョシュア・キミッヒについては、誰もそうは言わない。むしろ、鼠径部を痛めながら16強戦を戦った彼は、抑えきれない野心の象徴だ。それでも「少しやりすぎ」との声もある。 レオン・ゴレツカが「自分の好きなようにやっていた」と批判された件も同様だ。控えに降格されたことに失望し、パラグアイ戦のPKを拒否したとも報じられた。「その時、レオンは『やる気ない』と言った」と関係者は語るが、SIDの情報筋は「でたらめ」と一蹴する。

メッシとヤマルが世界最大の舞台で魔法のようなプレーを披露する一方、キミッヒやゴレツカらは休暇先でW杯を振り返っている。ヴィルツは海辺で、ハヴェルツはDFBのユニフォームを着た幼い息子と過ごし、スティラーはマヨルカで踊っている。

ではクロップ監督は？マッツ・フンメルスはMagentaTVで「彼はチームを再構築する」と断言した。

何が問題なのか、彼はもう分かっている。