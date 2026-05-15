「私を説得できる者はいない。ウリ・ヘーネスもヘルベルト・ハイナーもだ」。名将はアプローチを断ったが、FCバイエルンに残留したいとしている。

現役を引退するペシッチは、今週末、王者FCバイエルンを率いてBBLプレーオフに最後の挑戦をする。昨年12月、世界王者監督ゴードン・ハーバートの後任として復帰したのは正しい判断だったと語る。「引き受けるべきだったのではないか」と自問し続けただろうから」。 優勝候補の筆頭はバイエルンだが、「それでも、これまでの経験を考えると非常に厳しい戦いになる」とペシッチは語る。

高齢でも仕事を続けられるのは、決まったルーティンがあるからだ。 「移動中は席に座って本を読み、頭を空っぽにする。到着後はすぐホテルで眠る」とペシッチ氏。その後は練習、ミーティング、試合、ホテルで睡眠と、すべてがルーティンだ。さらに「週2〜3回ジムに行き、自転車も乗る」と語った。