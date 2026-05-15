「私を説得できる人はもういない。ウリ・ヘーネスも、ヘルベルト・ハイナーも、ジョセップ・バルトメウ（元FCバルセロナ会長）もだ」と76歳の彼は『SZ』紙のインタビューで語った。「本当に素晴らしい時間を過ごしたよ」
AFP
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「私を説得できる者はいない。ウリ・ヘーネスもヘルベルト・ハイナーもだ」。名将はアプローチを断ったが、FCバイエルンに残留したいとしている。
現役を引退するペシッチは、今週末、王者FCバイエルンを率いてBBLプレーオフに最後の挑戦をする。昨年12月、世界王者監督ゴードン・ハーバートの後任として復帰したのは正しい判断だったと語る。「引き受けるべきだったのではないか」と自問し続けただろうから」。 優勝候補の筆頭はバイエルンだが、「それでも、これまでの経験を考えると非常に厳しい戦いになる」とペシッチは語る。
高齢でも仕事を続けられるのは、決まったルーティンがあるからだ。 「移動中は席に座って本を読み、頭を空っぽにする。到着後はすぐホテルで眠る」とペシッチ氏。その後は練習、ミーティング、試合、ホテルで睡眠と、すべてがルーティンだ。さらに「週2〜3回ジムに行き、自転車も乗る」と語った。
ペシッチはクラブに残り、別の役職に就く意向だ
40年以上にわたりベンチに立つセルビア出身のペシッチは、この業界は大きく変わったと語る。「今の監督は以前ほど権限を持っていない。 影響力は弱まり、成功を共有しようとする人が増えた。すぐに高く評価されるが、同じ速さで見放される」と語る。 「トップスポーツは以前よりショー化し、ビジネス色も強まったが、ヨーロッパはそれでもアメリカほどではない」
彼は別の役職でクラブに残りたいと考えている。「バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とはすでに話し合っており、私のための役割が見つかると思う」とペシッチは語った。