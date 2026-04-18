バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは、スポーツ担当取締役マックス・エベルとの不和噂を「作り話」と否定した。
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「私も驚いた」：クリストフ・フロイントがFCバイエルンの衝撃的な噂にコメント
「私も驚きました。協力関係はうまくいっています」とフレンデは土曜、バイエルン対シュトゥットガルト戦（日曜17時30分キックオフ）を前にした会見で語った。
『キッカー』誌は最近、フロイントとエベルルの間で緊張が高まっていると報じた。意見の相違が積み重なり、この協力関係が中長期的に続くかは不透明だという。
ファンは、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲのような調和のとれた経営陣を期待していたが、現時点では実現していない。その代わりに、『キッカー』誌はこれを「政略結婚」と表現した。
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友人：「本当にいい雰囲気だよ」
フレンはすべてに明確に反論した。「結局、重要なのは結果だけだ。我々はFCバイエルン・ミュンヘンのために、チームとして最善を尽くすためにここにいる」とオーストリア人監督は語った。 「チームはうまく機能し、良い雰囲気が漂っている。プレーは楽しく、チーム内の連携も非常にうまくいっている」
クラブ経営陣には不協和音があるものの、ピッチ上のチームは絶好調だ。クラブは現在3つの大会に残っており、日曜のシュトゥットガルト戦でブンデスリーガ優勝が決まる可能性もある。水曜のDFBポカール準決勝ではレバークーゼン、チャンピオンズリーグ準決勝ではパリ・サンジェルマンと対戦する。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 試合 大会 4月19日（日） FCバイエルン対VfBシュトゥットガルト ブンデスリーガ 4月22日（水） バイエル・レバークーゼン対FCバイエルン DFBポカール 4月25日（土） FSVマインツ05 vs. FCバイエルン ブンデスリーガ 4月28日（火） パリ・サンジェルマン対FCバイエルン チャンピオンズリーグ 5月2日（土） FCバイエルン対1.FCハイデンハイム ブンデスリーガ