「私も驚いた」：クリストフ・フロイントがFCバイエルンの衝撃的な噂にコメント

「私も驚きました。協力関係はうまくいっています」とフレンデは土曜、バイエルン対シュトゥットガルト戦（日曜17時30分キックオフ）を前にした会見で語った。

『キッカー』誌は最近、フロイントとエベルルの間で緊張が高まっていると報じた。意見の相違が積み重なり、この協力関係が中長期的に続くかは不透明だという。

ファンは、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲのような調和のとれた経営陣を期待していたが、現時点では実現していない。その代わりに、『キッカー』誌はこれを「政略結婚」と表現した。