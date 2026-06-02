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Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「私も有力候補だ」とハリー・ケイン。バロンドール争いについて本音を語り、主なライバルを挙げた。

ハリー・ケイン
イングランド
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バイエルン
イングランド 対 クロアチア
バロンドール

バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、イングランド代表をワールドカップ優勝に導けばバロンドールの有力候補になると確信している。今シーズン61得点を挙げたエースは、世界最高峰のトロフィーが個人賞獲得への決め手になると考えている。

  • ケインが個人プレーの活躍を振り返る

    33歳の誕生日を目前に控えたケインは、キャリア最高のシーズンを送っている。31試合で36得点を挙げブンデスリーガ得点王となり、3年ぶり2度目の欧州ゴールデンシューも獲得。チームは3冠を達成した。

    バイエルン・ミュンヘンは彼の活躍の恩恵を大きく受けた。彼は『レキップ』のインタビューで、これらの成果が10月26日にロンドンで授与されるバロンドール獲得への夢につながると語った。

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    ワールドカップでの成功が最も重要だ

    国内で好成績を残しても、スリー・ライオンズの主将は、個人タイトルを得るにはワールドカップ制覇がほぼ必須だと理解している。国際舞台での結果が重要だ。

    「間違いなく、私は有力候補の一人になるだろう」とケインは説明した。さらに彼はこう付け加えた。「今シーズン獲得したタイトルや、挙げたゴール数を考えれば、候補には入るだろう。

    特にイングランドが優勝すれば、そのトロフィーがイングランド選手に与えられるのは想像に難くない」と語った。クラブでの成績だけでは不十分との認識を示した。

  • 権威ある個人賞をめぐる熾烈な争い

    32歳の彼はバロンドールを巡る競争を冷静に受け止めている。素晴らしいシーズンを送り候補に名乗りを上げた選手がいることも承知だ。「有力候補はマイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出者たち、そして私だ」と彼は語る。

    特にウスマン・デンベレのような29歳の選手たちが、簡単にタイトルを譲るはずがない。シーズンの成績が勝敗を左右するだろう。

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    イングランド代表キャプテンの今後はどうなるのか

    国内3冠を達成したケインは、代表戦に集中する。イングランドは6月6日にニュージーランド、10日にコスタリカと親善試合を行い最終調整に入る。

    その後、6月17日にクロアチア、23日にガーナ、27日にパナマとグループLで対戦する。これらの試練を乗り越え、母国を優勝に導ければ、彼にとって最高の栄冠となるだろう。

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