「私も有力候補だ」とハリー・ケイン。バロンドール争いについて本音を語り、主なライバルを挙げた。

国内で好成績を残しても、スリー・ライオンズの主将は、個人タイトルを得るにはワールドカップ制覇がほぼ必須だと理解している。国際舞台での結果が重要だ。

「間違いなく、私は有力候補の一人になるだろう」とケインは説明した。さらに彼はこう付け加えた。「今シーズン獲得したタイトルや、挙げたゴール数を考えれば、候補には入るだろう。

特にイングランドが優勝すれば、そのトロフィーがイングランド選手に与えられるのは想像に難くない」と語った。クラブでの成績だけでは不十分との認識を示した。