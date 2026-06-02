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「私も有力候補だ」とハリー・ケイン。バロンドール争いについて本音を語り、主なライバルを挙げた。
ケインが個人プレーの活躍を振り返る
33歳の誕生日を目前に控えたケインは、キャリア最高のシーズンを送っている。31試合で36得点を挙げブンデスリーガ得点王となり、3年ぶり2度目の欧州ゴールデンシューも獲得。チームは3冠を達成した。
バイエルン・ミュンヘンは彼の活躍の恩恵を大きく受けた。彼は『レキップ』のインタビューで、これらの成果が10月26日にロンドンで授与されるバロンドール獲得への夢につながると語った。
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ワールドカップでの成功が最も重要だ
国内で好成績を残しても、スリー・ライオンズの主将は、個人タイトルを得るにはワールドカップ制覇がほぼ必須だと理解している。国際舞台での結果が重要だ。
「間違いなく、私は有力候補の一人になるだろう」とケインは説明した。さらに彼はこう付け加えた。「今シーズン獲得したタイトルや、挙げたゴール数を考えれば、候補には入るだろう。
特にイングランドが優勝すれば、そのトロフィーがイングランド選手に与えられるのは想像に難くない」と語った。クラブでの成績だけでは不十分との認識を示した。
権威ある個人賞をめぐる熾烈な争い
32歳の彼はバロンドールを巡る競争を冷静に受け止めている。素晴らしいシーズンを送り候補に名乗りを上げた選手がいることも承知だ。「有力候補はマイケル・オリゼ、チャンピオンズリーグ決勝進出者たち、そして私だ」と彼は語る。
特にウスマン・デンベレのような29歳の選手たちが、簡単にタイトルを譲るはずがない。シーズンの成績が勝敗を左右するだろう。
- AFP
イングランド代表キャプテンの今後はどうなるのか
国内3冠を達成したケインは、代表戦に集中する。イングランドは6月6日にニュージーランド、10日にコスタリカと親善試合を行い最終調整に入る。
その後、6月17日にクロアチア、23日にガーナ、27日にパナマとグループLで対戦する。これらの試練を乗り越え、母国を優勝に導ければ、彼にとって最高の栄冠となるだろう。