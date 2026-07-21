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「私は馬鹿じゃない」――ポルトガル代表の新監督は、ワールドカップでの不振を受けても大幅な変更は行わず、クリスティアーノ・ロナウドを起用する方針を強調した。
イエスは最小限の変更を計画している
2030年W杯まで4年契約を結んだポルトガル新監督ジェズスは、ネーションズリーグ初戦を前に「チームを大きく変えない」と表明した。 71歳の同監督は2026年W杯ベスト16止まりだったことを踏まえ、準備期間が限られる中で大規模な試行錯誤はリスクが高いと判断。この現実的な姿勢は、41歳のロナウドが引き続きチームの核として計画に組み込まれていることを示している。
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監督がチームの継続性について言及
元アル・ナスル監督は、北米遠征メンバーから選手を数名入れ替えるだけだと明言した。カナル11の取材にジェズスは「新監督が多くの選手を代えると思うかもしれないが、そんなことはしない。私は馬鹿ではないし、招集されなかった選手を多数加える時間もない」と語った。
さらに「今後4年間で新しい選手が台頭しても、2026年W杯代表から大きく外れることはない。新戦力は2〜3人程度だ」と続けた。
注目はパフォーマンスに集まる
アル・ナスルのスーパースター、ロナウドら中核メンバーを維持しつつ、ジェズス監督は欧州の舞台で競争力を保つため、パフォーマンスの大幅向上を求めている。
代表チームのレベルについて、彼はこう語った。「代表がW杯より良いプレーをしなければ、私も成果は上げられない。スタッフと共に、もっと良いプレーをしなければならない。そうでなければ、長年追い続けてきた夢を追い続けるだけだ。
「我々は優れた選手を抱えているが、最近は勝てていない。10年前にユーロを制し、ネイションズリーグでも2度優勝した。この大会は最も重要ではないものの、常に欧州のトップと戦うため非常に過酷だ。昨年もポルトガル、フランス、ドイツ、スペインが決勝に進んだ。」
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まもなく新たな時代が始まります
監督にとって最初の試練は、9月24日のネーションズリーグ・グループA4開幕戦、ポルトガル対ウェールズだ。昨季アル・ナスルで共にサウジ・プロリーグ制覇を遂げたロナウドの代表での将来は、いまやジェズス監督の判断に委ねられている。代表での再会は、ポルトガル代表新時代への移行を確かなものにするはずだ。
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