「私は馬鹿じゃない」――ポルトガル代表の新監督は、ワールドカップでの不振を受けても大幅な変更は行わず、クリスティアーノ・ロナウドを起用する方針を強調した。

アル・ナスルのスーパースター、ロナウドら中核メンバーを維持しつつ、ジェズス監督は欧州の舞台で競争力を保つため、パフォーマンスの大幅向上を求めている。

代表チームのレベルについて、彼はこう語った。「代表がW杯より良いプレーをしなければ、私も成果は上げられない。スタッフと共に、もっと良いプレーをしなければならない。そうでなければ、長年追い続けてきた夢を追い続けるだけだ。

「我々は優れた選手を抱えているが、最近は勝てていない。10年前にユーロを制し、ネイションズリーグでも2度優勝した。この大会は最も重要ではないものの、常に欧州のトップと戦うため非常に過酷だ。昨年もポルトガル、フランス、ドイツ、スペインが決勝に進んだ。」