ムドリクは2023年1月にチェルシーが投じた1億ユーロの投資に、ここまでほとんど見合う働きを示せていない。デ・ゼルビは、この25歳が最近直面してきた困難を認めた。その中には、出場停止処分を受けたことによるトップレベルのサッカーからの長期離脱も含まれていた。

「彼はこれまで多くの問題を抱えてきた」とデ・ゼルビは付け加えた。「最後の問題は、何が問題だったにせよ、そのことによる出場停止だったが、結果は明らかだ。いま彼の挑戦は、自分のあらゆる資質を尊重することだ。なぜなら彼は素晴らしい選手だからだ。

「彼は今季を正しい形で終えなければならない。プレッシャーをかけすぎる必要はないが、能力を示すには今がまさにその時だ。なぜなら、もしチェルシーが4年前に1億ユーロを支払ったのなら、彼らは非常に多くのビッグプレーヤーを獲得してきた中で、その1億ユーロを使うにあたり、ムドリクの資質について非常によく考えていたはずだからだ」