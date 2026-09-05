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「私は非常に明確だった！」。ロベルト・デ・ゼルビはトッテナムでの再会後、ミハイロ・ムドリクのバロンドール主張を貫く
かつての指揮官との再会
デ・ゼルビは、ムドリクがバロンドールを受賞できるという自身の大胆な予言を断固として支持している。2人は、ムドリクが移籍期限日にスパーズへ加入した後、最近再会した。
ムドリクは、ロンドンのライバルであるチェルシーから1シーズンの期限付き移籍でスパーズに加入した。報道によれば、トッテナムは来夏、ムドリクが好印象を残した場合に7500万ポンドで完全移籍へ切り替えるオプションを保有しているという。この移籍によって、ウクライナ代表ウインガーは再びデ・ゼルビの指導を受けることになった。2人は以前、シャフタール・ドネツクでともに仕事をしており、ムドリクはそこで欧州でも最も将来を嘱望される若手才能の1人として頭角を現した。
デ・ゼルビ、自身の大胆な主張について説明
デ・ゼルビはブライトン在任中、ムドリクがチェルシーへの大型移籍を完了させる直前に、このウインガーをバロンドール候補に推していた。その後、このFWはイングランドで苦戦しているが、イタリア人指揮官は今なおその生まれ持った能力を完全に信じている。
デ・ゼルビは『ESPN』が伝えたところによると、次のように語った。「シャフタールでは非常に特別なシーズンをともに過ごした。戦争が始まった時、私たちは一緒にいた。そして、私がバロンドールについて話した時、私は非常に明確だった。おそらく私の英語はそれほど良くないが、私は非常に明確だった。なぜなら、私が話していたのは選手のポテンシャルについてだったからだ。選手のポテンシャルは同じであり得るし、その予想通りになることも、ならないこともある」
そのウイングにとって、極めて重要な試練が待ち受けている。
ムドリクは2023年1月にチェルシーが投じた1億ユーロの投資に、ここまでほとんど見合う働きを示せていない。デ・ゼルビは、この25歳が最近直面してきた困難を認めた。その中には、出場停止処分を受けたことによるトップレベルのサッカーからの長期離脱も含まれていた。
「彼はこれまで多くの問題を抱えてきた」とデ・ゼルビは付け加えた。「最後の問題は、何が問題だったにせよ、そのことによる出場停止だったが、結果は明らかだ。いま彼の挑戦は、自分のあらゆる資質を尊重することだ。なぜなら彼は素晴らしい選手だからだ。
「彼は今季を正しい形で終えなければならない。プレッシャーをかけすぎる必要はないが、能力を示すには今がまさにその時だ。なぜなら、もしチェルシーが4年前に1億ユーロを支払ったのなら、彼らは非常に多くのビッグプレーヤーを獲得してきた中で、その1億ユーロを使うにあたり、ムドリクの資質について非常によく考えていたはずだからだ」
- AFP
サッカーのピッチに戻る
ムドリクにとって当面の焦点は、ピッチに戻り、試合勘を取り戻すことだ。ここ最近は実戦から遠ざかっていたこともあり、デ・ゼルビ監督は、この期限付き移籍中の選手がプレミアリーグの試合で先発できる状態にいつ完全に整うかは分からないと認めた。
それでも、トッテナムのファンは新戦力を近いうちにひと目見ることができるかもしれない。デ・ゼルビ監督は、ムドリクが土曜日に行われるノッティンガム・フォレスト戦で15分から30分間プレーできる状態にあると明かした。
このウクライナ代表がかつての恩師の下で最高のフォームを取り戻せれば、スパーズが高額な買い取りオプションを行使する可能性は十分にある。もっとも、現時点での優先事項は、まず彼のキャリアを軌道に戻すことにある。
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