AFP
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「私は間違いを犯した」 ポルトガル代表指揮官ジョルジェ・ジェズスが、クリスティアーノ・ロナウドのベンチでの不満げな様子と、FPFの緊急協議について沈黙を破る
ロナウド交代騒動に対応する
デンマークとの緊迫した一戦を前に、ポルトガル代表を取り巻く空気は日に日に緊張感を増している。ネーションズリーグではウェールズに1-0、ノルウェーに2-1で連勝し、リーグA・グループ4で首位に立つ完璧なスタートを切ったものの、セレソンの準備期間はロナウドの不満によって影を落としている。41歳で代表通算234試合出場、146得点を誇るベテランFWは、ノルウェー戦で出番のないまま終えたことに不満を抱いていたと報じられている。
ジェズスは、ウォーミングアップの管理がその摩擦の一因になったことを認めた。「彼と合意していたのは事実だ。ブルーノ・フェルナンデスの時と同じようにプランを立て、クリスにはノルウェー戦でもデンマーク戦でも起用しないと伝えていた。なぜなら私はクリスと1年間一緒に仕事をしてきたからだ」と指揮官は説明した。「クリスを知るために3カ月前に代表へ来たわけではない。私はクリスの身体的能力を完璧に理解している」
さらにジェズスは、試合中に状況がどう展開したかについても説明し、試合の流れによって主将との当初の合意が変わったことを明かした。「私はベンチに座った瞬間から、すでに60分の交代や次に行う交代を考えているようなタイプの監督ではない」と付け加えた。「彼とは最初の2試合ではプレーしないことで合意していたが、試合中に終盤で彼が必要になるかもしれないと考えた。だが試合は別の流れになり、私は彼を投入しなかった。それが真実だ。試合中、彼が必要になるかもしれないと思ってウォーミングアップをさせたが、結局投入しなかった」
- Getty Images Sport
戦術的な誤りを認める
ベテラン指揮官は、結局実現しなかった出場に向けてロナウドに準備を求めたことが、自身の判断ミスだったと認めた。ポルトガルがジョアン・フェリックスの得点でウェールズを1-0で下したネーションズリーグ初戦で67分間プレーしていたロナウドは、続くノルウェー戦では最後までベンチで苛立ちを募らせた。ジェズスは、アップをしたにもかかわらず最終的にピッチに立てないことを喜ぶ選手はいないと指摘し、とりわけロナウドほどの格と尽きることのない闘争心を持つ競争者であればなおさらだとした。
「20分や30分アップして、結局使われない時に喜ぶ選手はいない。誰だってうれしくはない。クリスはなおさらだ。私が何を約束したか？ さっきも言ったように、出すつもりはなかった。だが試合前に『クリス、必要になれば20分か30分プレーしてもらう』と言ったし、彼も『分かった』と答えた。彼がピッチにいた時、私は45分にアップするよう伝えたが、自分がどうするつもりなのか分かっていなかった。そこが私のミスだった。15分ほど後にアップさせるべきだった。何が起こるか分からず、私は試合を見始め、そのまま彼を投入しなかった」とジェズスは集まったメディアに語った。
FPFの介入とトレーニングに関するうわさ
事態は非常にデリケートなものとなり、ポルトガルサッカー連盟のペドロ・プロエンサ会長が直接介入を余儀なくされた。プロエンサ会長は火曜夜、ロナウドとジェズスに会い、41歳のFWが2回連続でトレーニングを欠席した後に生じた両者の相違を解消するため、率直な話し合いを行った。
ジェズスは「彼はトレーニングを拒否したわけではない。負傷していたフランシスコ・コンセイソンとジョアン・フェリックスはトレーニングをせず、クリスは筋力トレーニングを行っていた。彼はピッチでモビリゼーションのエクササイズを行い、その後ホテルで強化トレーニングをした。拒否したわけではない。今日はトレーニングする予定だ。彼はトレーニングを拒否していない。それはあり得ない。そんなのはクリスではない。代表選手がトレーニングを拒否すると思うか？」と述べた。さらに会長の訪問については、「プロエンサ会長はクリスと私に話をした。会長の役割だからだ。うわさがある時にキャプテンや監督と話をするのがそうだ。この一件がなかったとしても、会長はやはり来ていただろうが、私たち3人で話をした。私はすでに夕食後にクリスと話をしていた。彼は何かを解決するために来たのではない。解決すべきことは何もなかったからだ」と付け加えた。
- AFP
前回王者がグループ4首位固めを狙う
ポルトガルは前回大会決勝でスペインとの劇的なPK戦を制し、2度目のネーションズリーグ制覇を果たしたことで、ネーションズリーグ王者としてこの一戦に臨む。木曜日にデンマークと対戦した後、ポルトガルは今回の代表ウィークを10月4日のノルウェー戦で締めくくる。ポルトガルは現在、勝ち点6でグループ4の首位に立っており、ノルウェーとデンマークがそれぞれ勝ち点3で続く一方、未勝利のウェールズが最下位となっている。
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