デンマークとの緊迫した一戦を前に、ポルトガル代表を取り巻く空気は日に日に緊張感を増している。ネーションズリーグではウェールズに1-0、ノルウェーに2-1で連勝し、リーグA・グループ4で首位に立つ完璧なスタートを切ったものの、セレソンの準備期間はロナウドの不満によって影を落としている。41歳で代表通算234試合出場、146得点を誇るベテランFWは、ノルウェー戦で出番のないまま終えたことに不満を抱いていたと報じられている。

ジェズスは、ウォーミングアップの管理がその摩擦の一因になったことを認めた。「彼と合意していたのは事実だ。ブルーノ・フェルナンデスの時と同じようにプランを立て、クリスにはノルウェー戦でもデンマーク戦でも起用しないと伝えていた。なぜなら私はクリスと1年間一緒に仕事をしてきたからだ」と指揮官は説明した。「クリスを知るために3カ月前に代表へ来たわけではない。私はクリスの身体的能力を完璧に理解している」

さらにジェズスは、試合中に状況がどう展開したかについても説明し、試合の流れによって主将との当初の合意が変わったことを明かした。「私はベンチに座った瞬間から、すでに60分の交代や次に行う交代を考えているようなタイプの監督ではない」と付け加えた。「彼とは最初の2試合ではプレーしないことで合意していたが、試合中に終盤で彼が必要になるかもしれないと考えた。だが試合は別の流れになり、私は彼を投入しなかった。それが真実だ。試合中、彼が必要になるかもしれないと思ってウォーミングアップをさせたが、結局投入しなかった」