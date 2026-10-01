Buzzi
翻訳者：
「私は生きた証拠だ」 元ACミランMFヴィカシュ・ドラソーが、14億人の人口を擁するインドに世界的スーパースターの発掘を促す
フランスのベテランが低い順位に疑問呈する
ミランの元MFは、14億人の人口を抱えるインドが、本物の世界トップクラスのサッカー選手を生み出せることを証明するよう同国に求めた。自身が欧州サッカーの頂点へ上り詰めた歩みを振り返りながら、コルカタのような熱狂的な土地に見られる強い情熱を踏まえれば、同国の138位という低い順位はまったくの逆説だと表現した。この際立つ落差を受け、2006年ワールドカップ準優勝メンバーは、主要大会から長く遠ざかっている状況を終わらせるため、AIFFに対して緊急の育成改革を訴えた。
- Richard Wareham
ドゥラソーが体系的なフットボールのビジョンを要求
地域ごとの熱狂的な人気とインドの低いFIFAランキングとの大きな隔たりを前に、ドラソーは同国の現在の立ち位置はまったく正当化できないものだと主張した。『Times of India』の取材に対し、彼はその矛盾をこう強調した。「インドサッカーのランキングはどう考えても筋が通らない。例えばコルカタのように、非常に活気あるサッカー文化が根付いている場所がある」
自身の現役時代のキャリアを、インド系の選手がトップレベルの舞台で成功できることを示す確かな証拠として挙げつつ、彼は戦略的な先見性と優れた指導の必要性を強調した。「インドにルーツを持つ選手がこのスポーツの最高レベルに到達できることの生きた証拠が私だ。14億人の人口がいれば、私がやったことを実現できる逸材を見つけられることに疑いはない。
「もちろん、パフォーマンスは多くの要因に左右される。長期的な計画、新しい方法、そしてビジョンが必要だ。私は、常に選手だけの問題ではなく、重要な役割を果たす必要があるのは指導者たちでもあると考えている」
コルカタで重要な会合へ
コルカタ訪問の目的は、かつての恩師カルロ・アンチェロッティとの再会だけではない。AIFFとともに、アカデミーの枠組みや女子サッカーについても見直すという、より大きな使命を帯びている。この歴史的な一戦を前に自身の予定を明かしたドラソーは、こう語った。「明日、カルロ・アンチェロッティに会う。それから連盟関係者とも会い、インドサッカーの発展について率直に話し合うつもりだ。
いくつかのアカデミーも見てみたい。というのも、国を前に進めるのは若い世代だと私は最も強く信じているからだ。それに、女子サッカー代表にも会えたら素晴らしい。私の指導者としての歩みは、そこから始まったからだ」
5度のワールドカップ制覇を誇るチームとの間に大きな実力差があることを認めつつ、彼はカリド・ジャミル率いるチームに対し、この機会を受け入れ、次世代を鼓舞するよう呼びかけた。「選手たちへのアドバイスはシンプルだ。心から試合を楽しんでほしい。なぜなら、これは記憶に残る瞬間になるからだ。この90分間は、ブラジルが見せているレベルでプレーするために何が必要かを教えてくれる。
サッカーは本当に美しいスポーツで、小さなチームでも工夫次第で強豪に問題を突きつけることができる。ジャミル監督も自身の視点を示し、ブラジルを極限まで追い込もうとするはずだ。この試合はサッカーの祭典であるべきだ。試合が終わった時、それが美しい物語の始まりになるかもしれない。子どもたち、親たち、そしてファンがみな、新たな章を書こうと強く願うようなね」
- Panoramic by PsnewZ
大改革の前に立ちはだかる重大な試練
ジャミル率いるチームは土曜日、アンチェロッティ率いるスター軍団ブラジルと対戦し、同国の近年のサッカー史において最も困難な試練に臨む。24チーム制のAFCアジアカップ出場を逃した失望の後、このエキシビションマッチは、インドとサッカー界の名門との差がいかに大きいかを突きつける冷厳な試金石となる。ドゥラソーとAIFF関係者の対話は、アカデミー改革や国内指導者資格の高度化に向けた具体的な計画につながるとみられている。
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