コルカタ訪問の目的は、かつての恩師カルロ・アンチェロッティとの再会だけではない。AIFFとともに、アカデミーの枠組みや女子サッカーについても見直すという、より大きな使命を帯びている。この歴史的な一戦を前に自身の予定を明かしたドラソーは、こう語った。「明日、カルロ・アンチェロッティに会う。それから連盟関係者とも会い、インドサッカーの発展について率直に話し合うつもりだ。

いくつかのアカデミーも見てみたい。というのも、国を前に進めるのは若い世代だと私は最も強く信じているからだ。それに、女子サッカー代表にも会えたら素晴らしい。私の指導者としての歩みは、そこから始まったからだ」

5度のワールドカップ制覇を誇るチームとの間に大きな実力差があることを認めつつ、彼はカリド・ジャミル率いるチームに対し、この機会を受け入れ、次世代を鼓舞するよう呼びかけた。「選手たちへのアドバイスはシンプルだ。心から試合を楽しんでほしい。なぜなら、これは記憶に残る瞬間になるからだ。この90分間は、ブラジルが見せているレベルでプレーするために何が必要かを教えてくれる。

サッカーは本当に美しいスポーツで、小さなチームでも工夫次第で強豪に問題を突きつけることができる。ジャミル監督も自身の視点を示し、ブラジルを極限まで追い込もうとするはずだ。この試合はサッカーの祭典であるべきだ。試合が終わった時、それが美しい物語の始まりになるかもしれない。子どもたち、親たち、そしてファンがみな、新たな章を書こうと強く願うようなね」