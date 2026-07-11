エロイ・ルームが何か特別なことが起きたと初めて感じたのは、通りで一人の少年が近づいてきたときだった。少年はパニーニのワールドカップ・ステッカーがすべて貼られたアルバムを手にしていた。キュラソーの正ゴールキーパーであるルームに、自分のカードにサインをしてほしいと頼んだ。

ルームは快くサインした。

かつてルームはマイアミの街を目立たずに歩き回れた。サウスビーチやブリッケル、カレ・オチョを自由に散策していたのだ。数か月前まで、彼の母国を指し示せる人は少なく、代表でプレーする彼に声をかける人はいなかった。

しかし今、マイアミFCのGKルームを取り巻く状況は一変した。2026年W杯予選のエクアドル戦で1試合セーブ数記録に並んだことで、彼はチームのスターとなり、地元ヒーローになった。 かつては6万人の大観衆の前でプレーしたが、今はフロリダ国際大学の1000人規模のスタジアムで技を磨く。2部リーグからW杯へ、そして再びここへ戻った。それでも今、彼の知名度は急上昇している。37歳のルームは、USLで最も輝くスターだ。

「キュラソーを世界に知らしめたかった。それがチームとしても国としても私の使命だった」とルームはGOALに語った。そして一呼吸置いて続けた。「もちろん、ワールドカップでの良いプレーもプラスになった」