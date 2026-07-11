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Thomas Hindle

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「私は無名だった」――37歳・マイアミFCのGKエロイ・ルームが、フリーエージェントからキュラソー代表のW杯英雄となり、同国記録に並んだ経緯。

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エロイ・ルーム
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マイアミFC

このGKは昨年12月まで引退を考えていたが、ワールドカップのセーブ記録を更新し、USLチャンピオンシップのヒーローになった。

エロイ・ルームが何か特別なことが起きたと初めて感じたのは、通りで一人の少年が近づいてきたときだった。少年はパニーニのワールドカップ・ステッカーがすべて貼られたアルバムを手にしていた。キュラソーの正ゴールキーパーであるルームに、自分のカードにサインをしてほしいと頼んだ。

ルームは快くサインした。

かつてルームはマイアミの街を目立たずに歩き回れた。サウスビーチやブリッケル、カレ・オチョを自由に散策していたのだ。数か月前まで、彼の母国を指し示せる人は少なく、代表でプレーする彼に声をかける人はいなかった。

しかし今、マイアミFCのGKルームを取り巻く状況は一変した。2026年W杯予選のエクアドル戦で1試合セーブ数記録に並んだことで、彼はチームのスターとなり、地元ヒーローになった。 かつては6万人の大観衆の前でプレーしたが、今はフロリダ国際大学の1000人規模のスタジアムで技を磨く。2部リーグからW杯へ、そして再びここへ戻った。それでも今、彼の知名度は急上昇している。37歳のルームは、USLで最も輝くスターだ。

「キュラソーを世界に知らしめたかった。それがチームとしても国としても私の使命だった」とルームはGOALに語ったそして一呼吸置いて続けた。「もちろん、ワールドカップでの良いプレーもプラスになった」

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    「多くの人にとって、私は無名だった」

    ワールドカップでは、無名の選手が巨額移籍を決めたり、控え選手が試合を決めるゴールを決めたりする物語が生まれる。しかし、ルームの場合は一味違う。48チーム制となった今大会では、新しい顔ぶれが注目されている。6月20日、ルームは統計上、史上最高のGKパフォーマンスを示した。

    初出場のキュラソー代表としてエクアドル戦で15セーブを記録し、0－0の引き分けに導いた。90分間で、南フロリダでキャリアを終えようとしていた“渡り鳥”が、一夜にしてワールドカップのスターになった。

    「多くの人にとって私は無名だったのは分かっています。でも自分の長所と何ができるかは分かっています。だからあんな試合をこなせたこと自体にはそれほど驚きませんでした。でもそれをワールドカップでやるとなると、全世界が見ているんです。タイミングは良かったですね」とルームは笑いながら語った。

    その後の24時間は目まぐるしかった。引き分けでキュラソーにはわずかにベスト32進出の可能性が生まれたが、ルームにとっては名声への跳躍台となった。彼は1日足らずでインスタグラムのフォロワーを100万人近く増やし、DMが殺到した。

    「多くの人に希望を与えたと気づき始めました。今もメッセージが届いています」と彼は語った。

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    「チームを探していたんだ」

    ルームは自宅でワールドカップを観戦していた。2025年末、ベルギー・セルクル・ブルージュとの契約が満了。そのシーズンに出場したのは2試合のみで、チームは再契約せず、他クラブからのオファーもなかった。

    彼は妻とともにマイアミへ移住した。その街を二人がとても気に入っていたからだ。

    「チームを探してはいたが、アメリカに戻りたかった。だから、妻と二人でマイアミに移住するつもりだった。僕はマイアミが大好きだし、何度も訪れているし、妻にもここには友人がいるからね」と彼は語った。

    南フロリダで単独トレーニングを続け、クラブからのオファーを待った。実績は十分だった。オランダ生まれで、2019年に米国へ移るまでヴィテッセとPSVでプレー。2020～2022年はコロンバス・クルーの正GKを務めた。MLSからのオファーを期待していた。

    しかし、単独でトレーニングを続けた結果、マイアミFCからオファーが届いた。クラブは2年契約（3年目のオプション付き）を提示した。

    ルームは「絶好のタイミングだった。マイアミに来て、ワールドカップ前に多くの試合に出場できたので、コンディションを整えるのに役立った」と語った。

  • 「ねえ、やってみようよ」

    そして、彼は見事にコンディションを整えた。マイアミFCは、MLSのインター・マイアミより3年早い2015年に創設されたが、それ以来、リオネル・メッシや、街の反対側にある優勝経験のあるクラブの影に隠れてしまっていた。最近のピッチ上での不振は、マイアミFCが主流の舞台に躍り出ることをさらに困難なものにしている。

    それでもクラブの野心はルームの心を動かした。マイアミFCは1万5000人収容のスタジアム建設と最新鋭のトレーニング施設への移転を発表し、将来への明確なビジョンを示している。

    彼はこの街が大好きだった。クラブはさらなる高みを目指している。まさに理にかなっていたのだ。

    「彼らは計画と野心を示してくれた。だから『やろう』と思った」とルームは語った。

    ルームは2025年末に契約。W杯出場のためチームを離れるまで8試合に出場し、短い在籍ながらチームは好スタートを切った。



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「もう戻ってこないかと思ったよ」

    彼が戻ってきた頃、チームはプレーオフ圏内を維持していた。しかし、彼はまるで別人のようだった。キュラソー代表がW杯グループステージで敗退した後、ルームはわずか4日だけ休み、スマホをほとんど触らず、リフレッシュに時間を費やした。

    それでもロッカールームに戻ると、仲間たちはいつものように冗談で迎えてくれた。

    ルームは「みんな『ここで何してるんだ？ ワールドカップの後、もう戻ってこないと思ってたよ』って感じでね」と語った。

    7月5日、W杯終了から10日後に彼はピッチに戻った。マイアミがバーミンガム・レギオンと1－1で引き分けた試合で3セーブを記録。キュラソーのW杯最終戦（コートジボワール戦）には6万8300人以上が詰めかけたが、この試合の公式観客数は606人だった。

    ルームは笑いながら「実際は100人もいなかったと思う」と語った。

    ルームは、USLチャンピオンシップの試合もW杯のグループリーグと同じ気持ちで臨んでいると強調する。

    「ピッチに立って集中しているときは、ただ自分の世界に没頭している――ゴールキーパーとしてプレーしているだけだ。もちろん、7万人の観客が詰めかけたスタジアムでプレーするほうが理にかなっているが、それがあるおかげで、私は少しは地に足がついているのかもしれない」と彼は語った。

    それでも、彼は準備万端だ。

    「フィジカル的には問題ない。ただ、精神的にはワールドカップから短い期間で切り替える必要があり、まだすべてを整理する時間がなかった」と彼は語った。

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    「またやりたい」

    しかし、彼が新たに得た名声を無視するのは難しい。試合終了後、ルームがスマートフォンを確認すると、インスタグラムにはメッセージやコメント、励ましの言葉が次々と届いていた。スタジアムを出ると、以前では考えられないような視線や挨拶が彼に向けられた。

    「SNSで12歳以下の子供たちからたくさんのメッセージをもらいました。『君は本当に刺激になる』って。僕たちは弱者で、W杯出場国の中で最も小さな国のような存在だからだと思います」とルームは語った。

    そして、おそらくそこがより大きなポイントなのだろう。キュラソーがワールドカップ出場を決めた当時、その名前を聞いたことさえある人はほとんどいなかった。今や彼らは世界的な認知を得た。マイアミFCについても同じことが言えるかもしれない（キュラソーのストライカー、ユルゲン・ロカディアも同クラブのロースターに名を連ねている）。かつて苦戦していたこのUSLのクラブは、今や「エロイ・ルームがプレーする場所」となっているのかもしれない。

    あるいは、ルームは別のチームへ移るかもしれない。MLSのクラブからオファーが来る可能性もあると痛感している。まだプレーすべきサッカーがたくさん残っていると主張する。たとえ今後4年間、比較的無名のままプレーすることになったとしても、ルームは2030年のワールドカップに再び出場すると断言する。その頃には41歳になっているが、彼はそれを気にしていない。

    「今の状況は分かっている。もう一度やりたいんだ」とルームは語った。

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