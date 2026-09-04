アセンシオは最近、同意のない形でわいせつな動画を拡散したことに関する容疑について無罪となった。しかし23歳のアセンシオは現在、別件を受けてサンティアゴ・ベルナベウで新たな内部懲戒手続きに直面している。スペインのクラブは、アセンシオが飲酒運転で有罪判決を受けたことを受け、直ちに対応した。この重大な交通違反により、8カ月の免許停止と1万4400ユーロの高額な罰金が科された。

モウリーニョ監督は今回、この複雑な状況について公の場で言及した。ポルトガル人指揮官は、DFのピッチ外での振る舞いに対する苛立ちを明確に示した。