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「私は満足していない！」。ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーDFに痛烈な警告を送る
アセンシオ、再び懲戒処分の可能性か
アセンシオは最近、同意のない形でわいせつな動画を拡散したことに関する容疑について無罪となった。しかし23歳のアセンシオは現在、別件を受けてサンティアゴ・ベルナベウで新たな内部懲戒手続きに直面している。スペインのクラブは、アセンシオが飲酒運転で有罪判決を受けたことを受け、直ちに対応した。この重大な交通違反により、8カ月の免許停止と1万4400ユーロの高額な罰金が科された。
モウリーニョ監督は今回、この複雑な状況について公の場で言及した。ポルトガル人指揮官は、DFのピッチ外での振る舞いに対する苛立ちを明確に示した。
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モウリーニョ、振る舞いをめぐって厳しい警告を発する
モウリーニョは、自身のチームに求める基準について語る際、いっさい遠慮しなかった。スペインの名門を代表することは、日々途切れることのない責任だとアセンシオに改めて伝えた。
「レアル・マドリーの選手は、1日24時間、週7日、1年12カ月、レアル・マドリーの選手である」とモウリーニョはクラブの公式ウェブサイトで語った。
「プロとしての領域の外であなたがすることのすべては、引き続きレアル・マドリーを映し出すものであり、不可侵のクラブの威信に影響を及ぼし続ける。私は満足していない。誰もがミスはするが、ミスが積み重なるのは別の話だ」
トレーニンググラウンド内での模範的なプロ意識
交通違反の有罪判決に怒りを示していたにもかかわらず、モウリーニョはアセンシオの仕事への姿勢をすぐに称賛した。練習場でのDFの並外れた態度を強調している。
「私が到着した時に彼と話をした」とモウリーニョは認めた。「過去のことについて話した。私が来てから、バルデベバスの外での状況については話していない。なぜなら、バルデベバスでは彼は模範的なプロフェッショナルだからだ。
「コンディションが良かった時、彼より多く、あるいはより良く練習する者は誰もいなかった。今は数週間負傷しているが、彼は最初に来て最後に帰る。回復に対して並々ならぬ献身を示している」
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スペインの首都で信頼を再構築へ
アセンシオはフィジカル面の回復プログラムを継続しており、当面は欠場が続く見通しだ。今季は筋肉の問題が長引いているため、レアル・マドリーではここまで一度も出場していない。その一方で、このDFはクラブ内の正式な懲戒手続きを受けなければならない。レアル・マドリー首脳陣は近く、今回の危険運転による有罪判決に対する適切な処分を決定する見込みだ。
そして、ようやく万全の状態に戻ったとしても、アセンシオには大きな試練が待ち受けている。有望なDFはキャリアを立て直すため、モウリーニョとチームメートからの信頼を取り戻さなければならない。
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