「私は決して落ち込むような人間じゃない！」DFBの頼れる控え選手、アントニオ・リュディガーが批判に反論し、W杯でのチームプレーヤーとしての姿勢を示した。

「ベンチにいるのは簡単ではない」と彼は認めた。それでも何よりもチームが最優先だと語った。「ここにいる全員の目標は一つで、誰もが重要だ。外から意見を出せるなら、なお良い」。だからこそ、彼は「仲間と楽しみながら、良い雰囲気を醸し出そう」と心がけている。

彼は米国での記者会見でもそれを実践した。 ディフェンダーのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と評価。隣でプレーするジョナタン・ターについては「新しいリーダー」と呼び、「ジョナは存在感がすごい。フィジカルだけで相手にとって厄介だ。自分がフォワードなら、彼と対戦するのはかなり厳しい」と称賛した。