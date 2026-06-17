アントニオ・リュディガーはドイツ代表で守備の要とレギュラーの座を失ったが、後継者がより大きな役割を担うことを妬んでいない。「誰にでも時期がある。今は彼らの番だ。存分に活躍してほしい。僕は応援するだけ」と33歳のリュディガーは水曜日、ウィンストン・セーラムのドイツサッカー連盟（DFB）合宿所で語った。
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「私は決して落ち込むような人間じゃない！」DFBの頼れる控え選手、アントニオ・リュディガーが批判に反論し、W杯でのチームプレーヤーとしての姿勢を示した。
「ベンチにいるのは簡単ではない」と彼は認めた。それでも何よりもチームが最優先だと語った。「ここにいる全員の目標は一つで、誰もが重要だ。外から意見を出せるなら、なお良い」。だからこそ、彼は「仲間と楽しみながら、良い雰囲気を醸し出そう」と心がけている。
彼は米国での記者会見でもそれを実践した。 ディフェンダーのニコ・シュロッターベックについては「彼の左足は金だ。その点は認めざるを得ない」と評価。隣でプレーするジョナタン・ターについては「新しいリーダー」と呼び、「ジョナは存在感がすごい。フィジカルだけで相手にとって厄介だ。自分がフォワードなら、彼と対戦するのはかなり厳しい」と称賛した。
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アントニオ・リュディガー、ネット上の批判や中傷に反論：「悪い評判も、ある意味では良い評判だ」
一方、リュディガーにはネット上で憎悪が寄せられている。「悲観的ではないし、意見は尊重する。ただし建設的な批判に限る」と語った。また「私の名前はクリックを集める。悪い評判でも宣伝になる」と述べた。
憎悪については？ 「SNSでは悪役だ。構わない」。スタジアムでは、ネーションズリーグのイタリア戦で見せた激しいタックルが称賛される。「SNSはそのままに。僕たちは現実にいよう」。