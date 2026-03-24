「私は強く確信している」：マティアス・ザマー、ニコ・シュロッターベックのBVB残留をめぐる駆け引きで断固たる姿勢を示す

「彼次第だ。どうなるか楽しみだ。私は、彼がボルシア・ドルトムントに残留すると深く確信している」とザマーはスカイの番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で述べ、さらに「確信はしているが、確かな情報があるわけではない。ただ、そう言ってみただけだ」と付け加えた。

ザマーは、ドルトムントで「新たな時代」が到来しようとしていると強調した。「クラブは今、少し変化しつつある。彼はその時代の顔となり得るし、それに加えて、悪くない報酬も得られるだろう」。