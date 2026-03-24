マティアス・ザマーは、シュロッターベックがボルシア・ドルトムントを去ることはないと考えている。クラブ経営陣の外部アドバイザーである彼は、このセンターバックに「黒と黄」のチームでの輝かしい未来を描いている。
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「私は強く確信している」：マティアス・ザマー、ニコ・シュロッターベックのBVB残留をめぐる駆け引きで断固たる姿勢を示す
「彼次第だ。どうなるか楽しみだ。私は、彼がボルシア・ドルトムントに残留すると深く確信している」とザマーはスカイの番組『Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk』で述べ、さらに「確信はしているが、確かな情報があるわけではない。ただ、そう言ってみただけだ」と付け加えた。
ザマーは、ドルトムントで「新たな時代」が到来しようとしていると強調した。「クラブは今、少し変化しつつある。彼はその時代の顔となり得るし、それに加えて、悪くない報酬も得られるだろう」。
- AFP
シュロッターベック：BVBでトップクラスの年俸を得るか、それとも強豪クラブへ移籍するか？
報道によると、シュロッターベックは現在の年俸の少なくとも2倍の報酬を得ることになる見込みだ。このドイツ代表選手は、チーム内最高年俸選手に躍り出る見通しだ。 最近では、年俸が1400万ユーロに跳ね上がるという話さえ出ている。さらに報道によれば、彼は2027年夏以降、6000万ユーロで移籍できる契約解除条項を付与される見込みだ――ただし、それ以前に契約延長を行うことが前提となる。
一方で、BVBはレアル・マドリードやマンチェスター・シティなど、海外の数多くの魅力的なクラブとの競争に打ち勝たなければならない。しかし、現時点では他クラブとの具体的な交渉については何も知られていない。
シュロッターベックは選手選考の結果を歓迎すべきだ
その代わりに、残留の可能性が実際に高まっているようだ。スカイも先日、同様の傾向を報じており、その理由としてフェリックス・ンメチャとの契約延長を挙げていた。 さらに、シュロッターベック監督は、ユリアン・ブラント、ニクラス・ズーレ、サリフ・オズカンの退団により、ついにチーム改革が推進され、今後はウイングのプレーが再び重要な役割を担うことになるという点を好意的に受け止めているようだ。
スポーツディレクターのセバスティアン・ケールが退任し、SVエルバースベルクでフィスニック・アスラニのような才能ある選手を獲得したニルス＝オレ・ブックが就任したことで、チーム編成にも新たな風が吹き込むことが期待される。一方で、ジャドン・サンチョのBVB復帰についても、熱心に憶測が飛び交っている。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月4日 18時30分 VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ） 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15時30分 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）