ギマランイスは、激しく戦うプレースタイルと高い技術力で評価を築いてきた。そして、そのメンタリティーをアーセナルにも持ち込みたいと考えている。自身を「戦士」と表現し、チームのために戦い続ける決意を強調した。

「ここまで自分がやってきたことは非常に大きい。でも、もっと欲しい。アーセナルのために勝ちたい。キャリアでもっと多くのタイトルを勝ち取りたいし、28歳でピークにある今、自分は正しい場所にいると思う」と説明した。

「加入できて本当に興奮している。このシャツを着る以上、タイトルを勝ち取り、勝てるものをすべて勝ち取り、歴史を作らなければならない。クラブの歴史に自分の名を刻みたい。いつかここを去る時、ここに来る選手たちが『クラブのためにブルーノがやったことを、自分もまったく同じようにやりたい』と言ってくれるようになってほしい。クラブのために選手ができる最高のことは、歴史を作り、若い世代に刺激を与えることだと思う」

ギマランイスはさらにこう続けた。「自分からのメッセージは、これまでしてくれたすべてのことへの感謝だ。送ってくれたすべてのメッセージに感謝しているし、みんなのもとへ加わることに本当に興奮している。ベストを尽くすと約束する。言った通り、自分はみんなの戦士だ。絶対に諦めない。一緒にたくさん、たくさんの素晴らしい思い出を作れたらと思う」