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「私は君の戦士だ！」アーセナルがニューカッスルのスター、ブルーノ・ギマランイスの大型移籍を完了
アーセナル、かねてからの中盤補強ターゲット獲得へ
アーセナルは、正式にニューカッスルからギマランイスを獲得したと発表した。ブラジル代表MFはエミレーツ・スタジアムで長期契約にサインしている。今回の移籍により、セント・ジェームズ・パークで約200試合に出場した4年半にわたる在籍期間に終止符が打たれた。
ギマランイスは、自身のキャリアの次の段階に進むうえで、アーセナルが適切なクラブだと信じていると語った。元リヨンのMFは、単に新天地に加わるだけではないことを明確にしており、タイトル獲得とクラブの歴史に名を刻むことを目標に掲げている。
ギマランイス、自身のベストを尽くすと約束
アーセナルの一員として初の公式インタビューに応じたギマランイスは、この移籍に踏み切る準備ができていた理由を説明した。さらに、このMFは新天地にもたらせると考えている自らの資質についても語っている。
「とても興奮している」と本人は認めた。「今の自分の人生では、こういう挑戦が必要な時なんだ。タイトルを勝ち取りたいし、歴史を作りたい。そのためにここは正しい場所だと思っている。本当にスタートが楽しみだ」
「僕はボールをさばけるし、たくさん走れる。そして戦士のようにプレーする。絶対に諦めない。チームを助けられるように努めるし、ボール扱いにも優れていて、落ち着いていて、とても冷静だ。それに時にはゴールも決められる。ここでみんなをとても、とても幸せにできればと思う」
アーセナルに必要な戦うメンタリティー
ギマランイスは、激しく戦うプレースタイルと高い技術力で評価を築いてきた。そして、そのメンタリティーをアーセナルにも持ち込みたいと考えている。自身を「戦士」と表現し、チームのために戦い続ける決意を強調した。
「ここまで自分がやってきたことは非常に大きい。でも、もっと欲しい。アーセナルのために勝ちたい。キャリアでもっと多くのタイトルを勝ち取りたいし、28歳でピークにある今、自分は正しい場所にいると思う」と説明した。
「加入できて本当に興奮している。このシャツを着る以上、タイトルを勝ち取り、勝てるものをすべて勝ち取り、歴史を作らなければならない。クラブの歴史に自分の名を刻みたい。いつかここを去る時、ここに来る選手たちが『クラブのためにブルーノがやったことを、自分もまったく同じようにやりたい』と言ってくれるようになってほしい。クラブのために選手ができる最高のことは、歴史を作り、若い世代に刺激を与えることだと思う」
ギマランイスはさらにこう続けた。「自分からのメッセージは、これまでしてくれたすべてのことへの感謝だ。送ってくれたすべてのメッセージに感謝しているし、みんなのもとへ加わることに本当に興奮している。ベストを尽くすと約束する。言った通り、自分はみんなの戦士だ。絶対に諦めない。一緒にたくさん、たくさんの素晴らしい思い出を作れたらと思う」
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ギマランイス、アーセナルでの生活へ準備か
ギマランイスはアーセナルでの新たな生活をスタートさせる中、すぐに新たなチームメートに合流する見込みだ。当面の焦点は新たな環境に適応し、この挑戦に臨む決意を固めさせた自身の資質をサポーターに示すことになる。
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