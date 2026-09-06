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「私は働きかけを続ける」 フィリペ・ルイスがクルス・アスルのスター、エリク・リラに対するモナコのプランを認める
夏の移籍は土壇場で破談となった
リラのフランス移籍案は、モナコがバログンのエバートン移籍を夏の移籍市場閉幕前にまとめられなかったため破談となった。メキシコ代表の同選手は、レ・ルージュ・エ・ブランの中盤の選択肢を強化するため、欧州移籍成立寸前に迫っていた。取引成立は逃したものの、プランシパリティのクラブはこのMFを引き続き補強リストの最上位に据えている。
- AFP
指揮官が今後の関心を認める
ルイスは、リーグ・アンで印象的なスタートを切り、開幕3試合で勝ち点9の満点を獲得した中で、この守備的MFの獲得を望んでいることを公然とあらためて強調した。クルス・アスルの主力選手の獲得に再び動くかと問われたルイスは、Foxに対し、こう語った。「もちろんだ。私は常に素晴らしい選手に自分のそばにいてほしいと思っている。実現はしなかったし、彼は来られなかった。それでも、移籍市場が開くたびに彼のために動き続けるつもりだ」
戦術家が最大級の賛辞を明かす
ブラジル人指揮官がリラを高く評価するようになったのは、フラメンゴで指揮を執っていた当時、クルス・アスルと対戦した時までさかのぼる。ルイスは「私にとって、リラはトップ、トップ、トップ、トップ、トップだ。彼にはヨーロッパでプレーするレベルがある。実際、フラメンゴ対クルス・アスルの試合を見れば分かるが、私は彼にマンマークを付けた。そんなことはほとんど、いや、ほぼ決してしない」と付け加えた。
- Getty Images Sport
1月の新たなオファーが見込まれる
モナコは、冬の移籍市場が再開された際に、中盤の層を厚くするための新たな正式オファーを提示すると広く見られている。その一方で、リラは欧州移籍の可能性を前に最高のコンディション維持を目指す中、リーガMXのクルス・アスルにとって欠かせない存在であり続けている。スタッド・ルイIIへの移籍が実現するかどうかは、陣容の動きと、移籍金を巡って両クラブが合意に達するかにかかっている。
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