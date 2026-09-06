モナコは、冬の移籍市場が再開された際に、中盤の層を厚くするための新たな正式オファーを提示すると広く見られている。その一方で、リラは欧州移籍の可能性を前に最高のコンディション維持を目指す中、リーガMXのクルス・アスルにとって欠かせない存在であり続けている。スタッド・ルイIIへの移籍が実現するかどうかは、陣容の動きと、移籍金を巡って両クラブが合意に達するかにかかっている。