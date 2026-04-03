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「私は世論の法廷ではない」――ロベルト・デ・ゼルビ監督がメイソン・グリーンウッド騒動について謝罪したことを受け、新たな論争にマルセイユ監督が反論
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デ・ゼルビの謝罪が新たな議論を呼んでいる
今週、トッテナムの新監督に就任したデ・ゼルビ氏が、以前グリーンウッドを公に支持していたことについて正式に謝罪したことで、この問題が再燃した。
OM（マルセイユ）にグリーンウッドを獲得したデ・ゼルビは以前、この攻撃的MFを「良い奴」と評し、2023年に強姦未遂、身体的危害を伴う暴行、支配的・強制的行為の容疑が取り下げられた後、彼は「多大な代償を払った」と主張していた。
デ・ゼルビが過去の発言に不満を抱くスパーズのサポーターとの溝を埋める必要性を感じていた一方で、ベイェは正反対のアプローチを取っている。
ベイェはグリーンウッドの過去を批判することを拒んでいる
ベイェ監督は、デ・ゼルビ監督が最近イギリスで発したコメントによってこの問題に再び注目が集まっているにもかかわらず、グリーンウッドを巡る道徳的な議論には巻き込まれないことを明確にした。
金曜日にメディアの取材に応じたマルセイユの監督は、同選手の個人的な過去や英国内で見られる反発について、断固とした姿勢を示した。「私のことはご存知でしょう。私は世論の法廷ではありませんし、人を裁くためにここにいるわけでもありません。私は彼の監督です。他国で起きていることについて、私はこの件に関して意見を述べるつもりはありません。当初からこの状況には関与していませんでした。 私は自分の役割を監督として捉えており、今日のこの人生の局面において、私の役割はそこに限定されている」とベイは述べた。
マルセイユの将来に関する明確な見通し
グリーンウッドをめぐる騒動とは別に、ベイェはこの記者会見の場で、自身のクラブでの将来について重要な最新情報を明らかにした。2027年6月までの契約を結んでいるにもかかわらず、マルセイユが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合、彼が監督職に留まるかどうかについては疑問の声が絶えなかった。しかし、ベイェはクラブでの自身の立場について自信に満ちた様子を見せた。
「来年もここにいると確信しているか？ もちろん確信している。私は1年半の契約を結んだ。私が今日持っているものはすべて、私が勝ち取ったものであり、何も盗んではいない。こうした点についてはコメントしない。私の契約期間や契約内容に疑問を呈する人々がいるが、現実として、私は今持っているものをまさに勝ち取っているのだ」と彼は断言した。
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マルセイユのチャンピオンズリーグでの戦い
現在、マルセイユはリーグ・アンの順位表で3位につけており、4位だったチームを引き継いで以来の進歩に、ベイェは満足している。
「もし明日、さらに高い年俸を望むなら、私はさらに優れた監督にならなければならない。もし明日、3年や4年の契約を望むなら、私はさらに優れた監督にならなければならない。2027年まで契約を結べていることをとても嬉しく思っている。2年目の契約がチャンピオンズリーグ出場権の獲得にかかっているか？それはいくつかの要因による。しかし、確かなことは、私がここに来たのはチャンピオンズリーグ出場権を獲得するためだということだ」とベイェは締めくくった。