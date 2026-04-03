「私は世論の法廷ではない」――ロベルト・デ・ゼルビ監督がメイソン・グリーンウッド騒動について謝罪したことを受け、新たな論争にマルセイユ監督が反論

今週、トッテナムの新監督に就任したデ・ゼルビ氏が、以前グリーンウッドを公に支持していたことについて正式に謝罪したことで、この問題が再燃した。

OM（マルセイユ）にグリーンウッドを獲得したデ・ゼルビは以前、この攻撃的MFを「良い奴」と評し、2023年に強姦未遂、身体的危害を伴う暴行、支配的・強制的行為の容疑が取り下げられた後、彼は「多大な代償を払った」と主張していた。

デ・ゼルビが過去の発言に不満を抱くスパーズのサポーターとの溝を埋める必要性を感じていた一方で、ベイェは正反対のアプローチを取っている。