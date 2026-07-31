辞任声明の中でコルデイロ氏は、ワールドカップの持ち分売却計画が進んでいくのを傍観することはできないと強調した。「FIFAがワールドカップの持ち分売却を検討している中で、黙って見ていることはできない」

元米国サッカー連盟会長は、200億ドル規模の商業子会社案について公に距離を置き、これを直接非難した。「はっきりさせておきたい。私はこの提案に一切関与しておらず、断固として反対する」

さらにこの商業化スキームを「サッカーにとって悪い取引だ」と断じた。

コルデイロ氏は、自身の銀行業界での経歴によって、このような決定が長期的に持つ危険性を明確に理解していると強調した。「サッカーは私の人生の中心にある。そして銀行業界で35年以上を過ごしてきたことで、私はこの資産の価値と、その一部を手放すことの結果の両方を理解している。だからこそ、この提案は拒否されるべきだ」