AFP
翻訳者：
「私はハンジ・フリックの大ファンだ！」――ペップ・グアルディオラはドイツ人監督率いる「魅力的な」バルセロナを称賛しつつ、元マンチェスター・シティ監督として古巣にチャンピオンズリーグでの警戒を呼びかけた。
グアルディオラ監督は、フリック監督の「魅力的な」時代を支持している。
フリックはバルサを2年連続ラ・リーガ制覇に導き、両シーズンともリーグ最優秀監督に選ばれた。だがチャンピオンズリーグでは2015年以降優勝がなく、突破口を見いだせていない。
母校ラ・サール・マンレサでの新「クライフ・コート」開所式で、グアルディオラはドイツ人監督の下、バルサが進む方向を称賛した。カンプ・ノウの監督は常にプレッシャーにさらされるが、彼はその基盤が堅牢だと信じる。
「私はハンスィの大ファンだ。彼らのやり方を長年支持してきた」とグアルディオラは記者団に語った。「彼らはバルサの選手だ。ラ・マシア出身であれ外部からの加入であれ、皆非常にうまくやっている。結果だけでなく、彼らの素晴らしいパフォーマンスや、そのプレーを見るのがいかに魅力的かという点において、ここ2年は並外れた年だった」
- AFP
チャンピオンズリーグの危険地帯
そのプレースタイルにグアルディオラも感銘を受けたが、ノックアウト方式の不安定さを即座に指摘した。バルセロナは10年優勝から遠ざかっており、議論が続く。しかし同クラブで2度欧州制した彼は、大陸での成功だけがプロジェクトの健全性を測る基準であってはならないと警告した。
「チャンピオンズリーグはプロジェクトを台無しにする。そうならないことを願っているし、優勝できなかったという事実が他のすべてを左右することのないよう願っている」と彼は警告した。「一貫性を与えてくれるのはラ・リーガだ。チャンピオンズリーグでは、怪我をせずに最後まで良い状態で臨まなければならない。この大会では審判の影響力が非常に大きいからだ」
国内での安定性に注力する
グアルディオラは、日々の取り組みと国内リーグのタイトルがチームの真価を左右すると語る。昨季準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗れたように欧州で結果が出なくても、バルセロナの首脳陣やファンには大局を見失わないでほしいと訴えた。
「大切なのは、日々の取り組みに充実感があり、チームが成長し続けること。チャンピオンズリーグで決勝に進めなくても優勝できなくても、そのシーズンが失敗だと思わないこと。シーズンの土台はリーグ優勝です」とグアルディオラは語った。
- Getty Images Sport
今後の展望と移籍の噂
マンチェスター・シティで10年間多数のタイトルを獲得し、退任したばかりのグアルディオラは、自身の将来とベルナルド・シルバの質について語った。母校で教師になるという冗談を飛ばしたが、彼のプロとしての将来は依然として不透明だ。
「しばらくはここで落ち着いて、これからどうするか考えたい。自分でもまだ分からない」と語った。バルサでのベルナルド・シルバの適応を問われると、「ベルナルドならどのチームにも順応できる。彼はとても優秀だから」と断言。ジュリアン・アルバレスについても「シティには優れた選手しかいない」と絶賛した。