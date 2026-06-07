フリックはバルサを2年連続ラ・リーガ制覇に導き、両シーズンともリーグ最優秀監督に選ばれた。だがチャンピオンズリーグでは2015年以降優勝がなく、突破口を見いだせていない。

母校ラ・サール・マンレサでの新「クライフ・コート」開所式で、グアルディオラはドイツ人監督の下、バルサが進む方向を称賛した。カンプ・ノウの監督は常にプレッシャーにさらされるが、彼はその基盤が堅牢だと信じる。

「私はハンスィの大ファンだ。彼らのやり方を長年支持してきた」とグアルディオラは記者団に語った。「彼らはバルサの選手だ。ラ・マシア出身であれ外部からの加入であれ、皆非常にうまくやっている。結果だけでなく、彼らの素晴らしいパフォーマンスや、そのプレーを見るのがいかに魅力的かという点において、ここ2年は並外れた年だった」