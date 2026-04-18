レアル・マドリードほど選手に高い期待を掛けるクラブはない。その期待に応えられなければ、ファンは容赦なく批判する。オーレリアン・チュアメニもそれを身をもって経験した。
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「私はスケープゴートにされた」：レアル・マドリードのスター選手が語る、キャリア最悪の時期
「僕はスケープゴートにされた。試合開始から10〜20分、ボールに触れるたびにスタジアムからブーイングが飛んだ。そんな状況は、人を打ちのめすか、『そういうものさ』と割り切って自分がコントロールできることに集中するかのどちらかだ。僕がコントロールできるのは、自分のパフォーマンスだけだ。レアル・マドリードでのプレッシャーは、まったく別の次元だ。 『自分の行動は、それが良くても悪くても、すべてが話題になる』」とチュアメニは『Pivot Podcast』で語った。
彼は厳しい批判を受けた時期を鮮明に覚えている。「誰もが私のプレーについて話した。1、2年前は下手な選手でブーイングを受けた。その経験が精神的に助けになった。今は何をしても批判されるので、無視している。 レアル・マドリードでプレーすることはスポーツ界の最高の舞台であり、プレッシャーは特権だ」と語った。
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オーレリアン・チュアメニ：「プレッシャーは特権だ」
現在、チュアメニはレアルの主力として中盤の定位置を確保している。今季は公式戦44試合に出場し、2ゴール2アシストを記録した。
しかしCL準々決勝バイエルン戦で3枚目のイエローを受け、重要な第2戦を欠場。チームは合計4-6で敗れた。
2025/26シーズンもレアルは苦戦し、2年連続無冠の危機にある。リーグではバルセロナに9ポイント差、コパ・デル・レイでも敗退している。
オーレリアン・チュアメニ：レアル・マドリードでの成績
ゲーム 190 ゴール 7 アシスト 8 出場時間 14,085