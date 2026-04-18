「僕はスケープゴートにされた。試合開始から10〜20分、ボールに触れるたびにスタジアムからブーイングが飛んだ。そんな状況は、人を打ちのめすか、『そういうものさ』と割り切って自分がコントロールできることに集中するかのどちらかだ。僕がコントロールできるのは、自分のパフォーマンスだけだ。レアル・マドリードでのプレッシャーは、まったく別の次元だ。 『自分の行動は、それが良くても悪くても、すべてが話題になる』」とチュアメニは『Pivot Podcast』で語った。

彼は厳しい批判を受けた時期を鮮明に覚えている。「誰もが私のプレーについて話した。1、2年前は下手な選手でブーイングを受けた。その経験が精神的に助けになった。今は何をしても批判されるので、無視している。 レアル・マドリードでプレーすることはスポーツ界の最高の舞台であり、プレッシャーは特権だ」と語った。