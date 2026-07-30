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「私はサメのようなものだ！」 ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムはすでに約2億4000万ポンドを投じる中、この移籍市場でさらに補強すると語る
市場における「サメ」のメンタリティ
デ・ゼルビはトッテナムの補強について最新状況を明かし、新たな才能への欲求がまだ満たされていないことをはっきり示した。積極的な選手獲得の姿勢について語る中で、元ブライトン指揮官は自身のやり方を表現するため、印象的な比喩を用いた。
「移籍市場で自分が欲しい選手が1人いれば、私はサメのようになる。ノーと言うチャンスはない！」と、このイタリア人指揮官は『Football London』に語った。
その支出額はすでに驚くべき水準に達しているが、デ・ゼルビは仕事はまだ一部しか完了していないと主張した。「移籍市場は、確実にまだ終わっていない。だが、我々は移籍市場におけるプロジェクトの60パーセントを完了した。今、我々にはもうひとつのボンバがある！」と付け加えた。
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攻撃陣の構築
次の「ボンバ」と広く見られているのはサビーニョで、マンチェスター・シティに対してノースロンドンへの移籍を認めるよう圧力をかけていると報じられている。ブラジル人アタッカーの加入は、最近マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したことですでに高額な陣容となっている攻撃ユニットをさらに強化するものとなる。デ・ゼルビ監督は、クラブが自身のSBに求める特定の戦術的要件に適応できるアタッカーを優先していると認めた。
「ウインガーには、非常に幅を取るウインガー、内側に入れるウインガー、SBなしでもプレーできるウインガー、SBと組んでプレーできるウインガーがいる」と指揮官は説明した。「今の我々には素晴らしいSBが4人いる。おそらく世界で最も重要な4人のSBだ。なぜなら、私はペドロ・ポロが世界最高の右SBだと思っているし、［デスティニー］ウドジェ、［アンディ］ロバートソン、そしてジェド・スペンスは右でも左でもプレーできるからだ。
「ウインガーを連れてくる前に、我々はSBを考えなければならない。なぜなら、我々はSBから始めるのであり、すでにいる選手から始めるのだからね？」
次の契約が近いのかと問われると、同監督はこう答えた。「そう願っているが、間違いなくまだ終わってはいない」
主将の退団を容認する
新戦力が加わる一方で、何人かの重要な存在は別れを告げる準備を進めている。デ・ゼルビは、セリエA復帰を望んでいる主将クリスティアン・ロメロを引き留めないと認めた。インテルのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオも、2026年ワールドカップ・ファイナリストをサン・シーロへ連れてくるための具体的な話し合いがすでに進行中であることを認めている。
「選手としてのロメロは世界最高クラスのセンターバックの一人だ。だが最後には、私は選手たちの意思を尊重したいと言った」とデ・ゼルビは説明した。さらに、4月にチームの選手たちと個別に話し合いの場を持ったことを明かし、こう振り返った。「私はこう言ったんだ。『残留のために私を助けてくれ。そうしたら、その後は私が君たちの移籍を助ける。もし残留のために私を助けてくれないなら、君たちも私と一緒に沈んだままだ！』」
「だが、ロメロは私に対して信じられないほど素晴らしかった。最高だった。振る舞いも、敬意もそうだし、最後の試合に出場できなかった時には苦しんでいた。ワールドカップに向けた準備のためにアルゼンチンへ戻りたがっていたというのは事実ではない。そんなことはない」
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基準とルールを維持すること
指揮官は、移行期のこの時期に関心を集めているルーカス・ベリバルやジェド・スペンスといった若手有望株の去就について語る際、断固とした姿勢を示した。残留を望んではいるものの、クラブに残るのであれば誰であれ、自身の厳格な行動規範に従わなければならないと強調した。
「彼らが残るなら、私のルール、ピッチ上での決定に従って残らなければならない」と、デ・ゼルビは現在スカッドの周辺にいる選手たちに警告した。「2試合、3試合の後、ある選手がプレーしていなくて、悲しみ始めたり、ほかの選手、コーチ陣、スタッフ、クラブに対して正しくない態度を取り始めたりするなら、我々は非常に、非常に大きなミスを犯すことになる。なぜなら、昨季から何も学んでいなかったことになるからだ」
ただ、今のところデ・ゼルビの新たな顔ぶれのスカッドは、今週土曜日に行われるチェルシーとのプレシーズンマッチに向けて準備を進めている。
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