次の「ボンバ」と広く見られているのはサビーニョで、マンチェスター・シティに対してノースロンドンへの移籍を認めるよう圧力をかけていると報じられている。ブラジル人アタッカーの加入は、最近マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したことですでに高額な陣容となっている攻撃ユニットをさらに強化するものとなる。デ・ゼルビ監督は、クラブが自身のSBに求める特定の戦術的要件に適応できるアタッカーを優先していると認めた。

「ウインガーには、非常に幅を取るウインガー、内側に入れるウインガー、SBなしでもプレーできるウインガー、SBと組んでプレーできるウインガーがいる」と指揮官は説明した。「今の我々には素晴らしいSBが4人いる。おそらく世界で最も重要な4人のSBだ。なぜなら、私はペドロ・ポロが世界最高の右SBだと思っているし、［デスティニー］ウドジェ、［アンディ］ロバートソン、そしてジェド・スペンスは右でも左でもプレーできるからだ。

「ウインガーを連れてくる前に、我々はSBを考えなければならない。なぜなら、我々はSBから始めるのであり、すでにいる選手から始めるのだからね？」

次の契約が近いのかと問われると、同監督はこう答えた。「そう願っているが、間違いなくまだ終わってはいない」



