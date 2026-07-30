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「私はサメのようだ！」 ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムはすでに約2億4000万ポンドを投じているにもかかわらず、この移籍市場でさらに補強すると語る
市場における「シャーク」メンタリティー
デ・ゼルビはトッテナムの補強について最新状況を明かし、新戦力への意欲がまだ満たされていないことを明確にした。積極的な選手獲得の姿勢について語る中で、元ブライトン指揮官は自身のやり方を表現するために印象的な比喩を用いた。
「移籍市場では、私が1人の選手を欲しいと思った時、私はサメのようになる。ノーと言うチャンスはない！」と、このイタリア人指揮官は『Football London』に語った。
その支出はすでに驚異的な水準に達しているが、デ・ゼルビは仕事がまだ部分的にしか完了していないと主張した。「移籍市場は、確実にまだ終わっていない。だが、移籍市場における我々のプロジェクトの60パーセントは完了した。今、我々にはもう1つの爆弾がある！」と付け加えた。
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攻撃陣の強化
次の「ボンバ」と広く見られているのは サヴィーニョで、マンチェスター・シティに対し、北ロンドンへの移籍を認めるよう圧力をかけていると報じられている。ブラジル人FWの加入は、最近マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したことで、すでに高額な陣容となっている攻撃ユニットをさらに強化するものとなる。デ・ゼルビ監督は、クラブが自身のSBに求める戦術的要件に適応できるアタッカーを優先していると認めた。
「ウイングは、とても幅を取るウイングにもなり得るし、中に入れるウイングにもなり得る。SBなしのウイングにもなれるし、SBと一緒にプレーできるウイングにもなれる」と指揮官は説明した。「現時点で我々には4人の素晴らしいSBがいる。おそらく世界で最も重要な4人のSBだ。なぜなら、私はペドロ・ポロが世界最高の右SBだと思っているし、［デスティニー］ウドジェ、［アンディ］ロバートソン、そしてジェド・スペンスは右でも左でもプレーできるからだ。
「ウイングを獲得する前に、我々はSBを考慮しなければならない。なぜなら、我々はSBから、すでにいる選手から始めるのだから、そうだろう？」
次の契約が近いのかと問われると、同監督はこう答えた。「そう願っているが、確実にまだ終わってはいない」
主将の退団を容認する
新戦力が加わる一方で、何人かの重要人物は別れの時を迎えようとしている。デ・ゼルビ監督は、セリエA復帰を望む主将クリスティアン・ロメロの移籍を引き留めるつもりはないと認めた。インテルのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオも、2026年ワールドカップのファイナリストをサン・シーロへ連れてくるための具体的な協議がすでに進行中だと認めている。
「選手としてのロメロは世界最高クラスのセンターバックの一人だ。ただ最後には、私は選手たちの意思を尊重したいと言った」とデ・ゼルビ監督は説明した。さらに、4月にチームと個別面談を行った際のやり取りを明かした。「私はこう言った。『残留のために私を助けてくれ。そうしたら、その後は私が君たちの退団を助ける。もし残留のために私を助けないなら、君たちは私と一緒に水面下にとどまることになる！』と。
「だが、ロメロは私に対して信じられないほど素晴らしかった。本当にトップだった。振る舞いも、敬意もそうだし、最後の試合に出場しなかった時には苦しんでいた。ワールドカップに向けた準備のためにアルゼンチンへ戻りたがっていたというのは事実ではない。事実ではない」
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基準とルールを維持すること
指揮官は、移行期のこの時期に関心を集めているルーカス・ベリバルやジェド・スペンスのような若手有望株の去就について語る中で、断固とした姿勢を示した。残留を望んではいるものの、クラブに残る者は誰であれ、自身の厳格な行動規範に従わなければならないと強調した。
「彼らが残るのであれば、私のルール、ピッチ上での決定に従って残らなければならない」と、デ・ゼルビは現在チーム内で立場が際どい選手たちに警告した。「2試合、3試合の後に、ある選手がプレーしていないことで悲しみ始めたり、ほかの選手やコーチ、スタッフ、クラブに対して正しくない振る舞いを始めたりするなら、我々は非常に非常に大きな過ちを犯すことになる。なぜなら、昨季から何も学んでいないことになるからだ」
もっとも現時点では、デ・ゼルビの新たな顔ぶれのチームは、今週土曜日のチェルシーとのプレシーズンマッチに向けて準備を進めている。
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