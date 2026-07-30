次の「ボンバ」と広く見られているのは サヴィーニョで、マンチェスター・シティに対し、北ロンドンへの移籍を認めるよう圧力をかけていると報じられている。ブラジル人FWの加入は、最近マテウス・フェルナンデスを8500万ポンドで獲得したことで、すでに高額な陣容となっている攻撃ユニットをさらに強化するものとなる。デ・ゼルビ監督は、クラブが自身のSBに求める戦術的要件に適応できるアタッカーを優先していると認めた。

「ウイングは、とても幅を取るウイングにもなり得るし、中に入れるウイングにもなり得る。SBなしのウイングにもなれるし、SBと一緒にプレーできるウイングにもなれる」と指揮官は説明した。「現時点で我々には4人の素晴らしいSBがいる。おそらく世界で最も重要な4人のSBだ。なぜなら、私はペドロ・ポロが世界最高の右SBだと思っているし、［デスティニー］ウドジェ、［アンディ］ロバートソン、そしてジェド・スペンスは右でも左でもプレーできるからだ。

「ウイングを獲得する前に、我々はSBを考慮しなければならない。なぜなら、我々はSBから、すでにいる選手から始めるのだから、そうだろう？」

次の契約が近いのかと問われると、同監督はこう答えた。「そう願っているが、確実にまだ終わってはいない」



